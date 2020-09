"A Gay le tengo fe porque es muy hábil", dijo Rafael Emilio Santiago

El periodista Rafael Emilio Santiago dialogó esta mañana con La Nueva. sobre la pandemia, su retiro, la política y el deporte.

"Con el intendente Héctor Gay (excompañero) hablo poco, no quiero abusar. En algunas cosas soy mucho más sensible, él tiene una posición ante las cosas", describió.

Contó que si bien discutían mucho al aire y fuera de él, tenían una relación de respeto: "Una vez le pregunté por qué se metía en política y me dijo 'si todos nos quejamos y nadie hace nada...'. Me pareció una actitud generosa el meterse, como también bajarse de Diputados".

"A Gay le tocó este asunto y el manejo de una situación sin ser afín a sus superiores pero le tengo fe porque es muy hábil; y si va a hacer alguna cosa la va a hacer con elegancia, no creo que se meta en las que haya que arrepentirse mucho", sostuvo.

En este contexto de pandemia, consideró que "hoy no es posible que alguien medianamente inteligente diga que no sabe qué hacer con su tiempo. De joven me tocó navegar, en tiempos sin internet, sin televisión; y en esos buques solo podía leer".

Señaló que, además de la lectura, disfruta de las producciones cinematográficas: "Desde marzo no me dejan salir de casa; a veces te agarra un cierto tedio pero pudiendo ver a mi nieto con cierta frecuencia... Además, yo ya estaba retirado por lo que el golpe no es tan fuerte".

El periodista, que dejó de trabajar hace 8 años, aseguró que no extraña el día a día laboral y consideró que "es muy inteligente dejar a los 65 si hacés algo que físicamente te reclama".

"De los 65 a los 75 hay una gran diferencia; planificás algo y después te das cuenta de que por ahí te demanda más tiempo, tenés menos entusiasmo. Este es un país sin entusiasmo, no es como Australia. El escepticismo ha cubierto el entusiasmo", opinó.

Santiago también se refirió a la situación sanitaria y dijo que "es desconcertante, elogiamos a Putin (presidente de la Federación Rusa) y les compramos la vacuna a los ingleses".

"La gente no lo toma en serio. En Bahía no vivimos los vaivenes del país, este es un lugar más chico y nos conocemos todos; el tamaño hace que no tenga conocidos que hayan fallecido. Como no te pega de cerca, no es lo mismo y el respeto del pavor no está", lamentó.

El periodista señaló que cada uno ve la situación desde su lado: "Hay gente que está sola o vive mal y le dicen 'quédese en su casa'. ¿Qué casa?", cuestionó.

Con respecto al fútbol, consideró que "si esto va a ser largo (por la pandemia) hay que tratar de disimular y seguir adelante. Si decís 'me quedo, no juego', me parece que es entregarse".

Además, opinó sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona: "Me parece que fue poco elegante mandar el telegrama después de 20 años de trabajo. Pero los catalanes también tienen su forma de ser y el club no se manejó bien".