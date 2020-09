Histórico triunfo para Schwartzman y pasaje a semifinales en Roma

¡El Peque lo hizo! A pura garra y exhibiendo un gran nivel tenístico, el argentino Diego Schwartzman (15°) logró hoy, en el polvo de ladrillo del Foro Itálico, uno de los triunfos más resonantes de su carrera deportiva.

Peque, 8° preclasificado del certamen, sacó pasaje a las semifinales del Masters 1000 de Roma (Italia), luego de vencer al mismísimo español Rafael Nadal, 2° del mundo y campeón defensor, por 6-2 y 7-5, en poco más de 2 horas de partido.

Además de ser su primera victoria en el circuito ante Rafa, el Rey de la arcilla, sobre 10 enfrentamientos, para Peque significó su primer halago ante un “Big 3”; resultado que, además, le permitió repetir lo hecho en la edición pasada, cuando también alcanzó las semis.

