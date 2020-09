"No podría dejar ir al mejor jugador del mundo", dijo el presidente del Barcelona

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, dijo hoy que "no podría dejar ir al mejor jugador del mundo", al referirse a la disputa con el rosarino Lionel Messi, que quiso desvincularse del club a finales del mes pasado.



"Yo no podría permitir, como ninguna persona de la junta o del cuerpo técnico, dejar ir al mejor jugador del mundo", afirmó el dirigente "azulgrana" en declaraciones al canal catalán TV3, en la previa al partido amistoso que le ganó 1-0 a Elche por el trofeo Juan Gamper, consignó el diario deportivo español Sport.



"Él (por Messi) habla en el campo, como hemos visto" declaró Bartomeu, y destacó que "las cosas hay que hablarlas en casa, públicamente no".

Bartomeu, que se mostró sorprendido por las 20 mil firmas reunidas para iniciar un proceso de destitución en su contra, agregó: "Hay que felicitarse de que Messi siga con nosotros. Disfrutemos de Leo".



"Está ilusionado con (el entrenador Ronald) Koeman. Lo importante es que juegue en el Barsa, en su casa. Es el mejor del mundo y el mejor del mundo tiene que jugar en nuestra casa. Queremos que se retire en el club y hacer un proyecto con Messi".



Respecto al delantero uruguayo Luis Suárez, que estaba en la mira de Juventus de Italia, Bartomeu confirmó que "es jugador del Barsa y uno de los más importantes del club. Tiene contrato en vigor".