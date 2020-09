Cuatro jóvenes bahienses con el objetivo de crear una ciudad más sustentable

Un grupo de adolescentes bahienses accedió a la final de la categoría 2 del concurso Challenge Verde 2020, que organiza Sustentar TV, a través de un proyecto que se basa en una aplicación para generar hábitos sustentables.

La competencia otorga el beneficio de participar de un viaje a Bariloche y es la cuarta temporada que se lleva a cabo.

El grupo, denominado Smart Bahía, está compuesto por Chiara Mutti (ex alumna de Escuela de Comercio UNS), Bianca Mutti (5º año de la Escuela de Comercio UNS), Facundo Prosiuk (exalumno Escuela Normal Superior UNS) y Lautaro Emalhao (5º año de la Escuela Superior de Comercio UNS).

Bianca le contó a La Nueva. cuáles fueron los motivos que los llevaron a participar de la competencia.

"Siempre nos interesó el activismo ecologista y cuando encontramos el Challenge Verde pensamos que era una buena oportunidad para empezar a dar a conocer nuestro proyecto. Uno de los ejes del concurso es innovación tecnológica y en esa categoría entra nuestra idea. Se trata de una aplicación para generar hábitos sustentables", abrió.

"Nos basamos en el funcionamiento de las Tracking Apps para cambiar hábitos y el modo de aprendizaje que usa Duolingo, dónde los logros motivan a las personas y las hace involucrarse más, ya que nos pareció que la gente se iba a sumar más si se trataba de un juego interactivo", añadiò.

La estudiante de la Escuela de Comercio de la UNS dijo que "la clave de nuestra influencia está en la comunicación y la tecnología, que son los dos aspectos principales de esta era. La combinación de las dos cosas, sumado a por participar de una causa ecológica nos abrió mucho la cabeza y surgió el proyecto de Eco Sapiens".

Todos los equipos presentaron un video donde desarrollaron sus ideas para solucionar la problemática elegida y las opciones eran gestión de residuos, eficiencia energética o innovación tecnológica.

Un jurado eligió cinco grupos finalistas de cada categoría para que compitiera por reproducciones y "me gusta" en una página de Facebook de SustentarTV, hasta el 23 del corriente mes.

"La idea es dar a conocer los proyectos y si es posible llevarlos a cabo, eventualmente se van a publicar todos los videos de los equipos que no llegaron a la final, porque todos trabajamos mucho en los proyectos. Ahora estamos en la etapa final del concurso que dura hasta las 23 horas de ese día los equipos finalistas estamos sumando "me gusta" y reproducciones para decidir al ganador", comentó Bianca.

Sobre la elección de la temática, la joven expresó que "decidimos presentar nuestro video bajo el eje de innovación tecnológica, porque el proyecto consiste en una aplicación que te ayuda a generar hábitos sustentables en forma de juegos y desafíos".

"Cada reto completado te hace recibir un premio para motivarte a seguir participando en comunidad sustentable y además de lo que explicamos en el video, nos gustaría que la App tenga más alcance y, por ejemplo, esté completa con datos abiertos de la Municipalidad, añadir eventos tecnológicos en la ciudad, donde la gente pueda participar más activamente, una sección de noticias sobre el medio ambiente, mapas interactivos con puntos limpios, y muchas otras ideas. Además de que nos gustaría que Eco Sapiens llegue a más lugares para que todo el país pueda ser una comunidad sustentable", agregó.

"Esto se construye con la participación de toda la gente. Nuestro objetivo es no dejar solamente en mano de los gobiernos el destino de nuestro medio ambiente porque también es nuestro destino y todos somos responsables", opinó.

Por otro lado, señaló que "vamos a un mundo más digital y es por eso que queremos utilizar la tecnología a favor del medio ambiente y todos los seres vivos. Cada día hay más personas abogando por la ecología y queremos que todos seamos parte de eso. Con un celular y ganas de aprender, podemos contribuir y llegar muy lejos".

"Cuando empezamos con el proyecto nos pusimos a investigar en ciudades inteligentes del mundo y nos dimos cuenta que algunas características coincidían con Bahía, pero nos falta mucho por hacer. Bahía es una de las ciudades más inteligentes del país. Tenemos ciclovías, espacios verdes, puntos limpios, pistas de salud, puntos de ecocanje, la Ecoplanta de Cerri, además de que es una ciudad muy caminable y hay planificación del arbolado urbano. También la página abierta de Datos Abiertos es muy interactiva y amigable con el usuario", apuntó.

Por último, sostuvo que "si bien tenemos los recursos naturales para considerarnos una Smart City, todavía falta participación más activa de la comunidad bahiense para que de verdad podamos ser una ciudad inteligente. Si bien los números nos ponen entre los primeros en el país, no significa que no queden cosas por hacer. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos informarnos sobre las políticas que se implementan y no conformarnos solo con lo que hay hasta ahora".

Entrá al video para conocer la App