Negri le respondió al Presidente: "Condenar el mérito es condenar la Argentina a la chatura"

El titular del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, salió hoy a responderle al presidente Alberto Fernández y sostuvo que "condenar el mérito es condenar a un país a la chatura".

"Con mucho dolor leí ayer (por el martes) las declaraciones del Presidente y pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia", lamentó el dirigente radical.

Negri remarcó que "no hay progreso sin la idea de mérito" y recordó que en la Argentina "nació la patria con la inmigración" y quienes llegaron de Europa en aquella época "querían cambiar y progresar".

"Si no hay mérito, ¿para qué educarse? Si no hay reconocimiento, ¿para qué mejorar? Sin mérito no hay ciencia. ¿Para qué saber? ¿Para qué descubrir? Sin mérito se vive en una anomia eterna. ¿Es eso lo que quieren?", se preguntó el diputado cordobés en un texto que difundió en las redes sociales.

Y finalizó: "Condenar el mérito es condenar a un país a la chatura. Sin mérito no hay esfuerzos, ni individuales ni colectivos".

De esta forma, Negri contestó los dichos de Alberto Fernández, quien durante un acto que encabezó el martes había afirmado que "lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años", en referencia al macrismo. (NA)