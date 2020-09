Fernández volvió a apuntar contra el gobierno de Macri: "Lo que se logró es favorecer la desintegración argentina"

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que "durante cuatro años todo se paralizó" en el país, y afirmó que en el gobierno de Mauricio Macri "se favoreció la desintegración de la Argentina".

"Argentina tiene deudas pendientes porque hubo cuatro años donde todo se paralizó y lo que se logró es favorecer la desintegración argentina", resaltó el Presidente al presentar el Plan Conectar.

Además, se refirió a los titulares de los diarios que indicaban que el Presidente "piensa que el mérito no sirve para progresar", y aclaró: "Yo no digo semejante imbecilidad, lo que no creo es en la meritocracia".

"El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos, porque si algunos tenemos las mejores condiciones para desarrollarnos y otros no, el mérito no alcanza. No existe el mérito donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres", enfatizó. (NA)