Eliminatorias: Infantino obligará a los clubes europeos a ceder los jugadores a las selecciones

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, manifestó hoy su firmeza para hacer cumplir a los clubes europeos con su obligación reglamentaria de cederles sus futbolistas a las selecciones que los soliciten para jugar eliminatorias mundialistas, durante una reunión que pasó a cuarto intermedio hasta el jueves, cuando se ratificará o se resolverá postergar el comienzo de esa competición en Sudamérica, previsto hasta ahora para el 8 de octubre próximo.



Esa decisión se postergó justamente ya que el Consejo Directivo de la Conmebol espera que FIFA garantice la cesión de los jugadores que militan en el fútbol europeo para iniciar el torneo clasificatorio a Qatar 2022.



De esta manera, el inicio de las eliminatorias sudamericanas programado para el jueves 8 de octubre todavía no fue confirmado por las autoridades. Ese día el seleccionado argentino debería recibir a Ecuador en La Bombonera, para visitar cinco días después a Bolivia, en La Paz, el martes 13.



Conmebol pretende para el comienzo de las eliminatorias, cuando quiera que ello ocurra, la presencia asegurada de los futbolistas que juegan en Europa.



FIFA tendrá entonces la última palabra el jueves próximo en la voz del suizo Infantino, a través de otra videoconferencia. Sin embargo, su idea primigenia es que se juegue recién a partir de marzo del año próximo con un nuevo formato de tres partidos por cada ventana en vez de los dos como se acostumbraba hasta las eliminatorias para Rusia 2018.



En la que se celebró ayer, sin la participación de los representantes de Bolivia y Venezuela (sus presidentes fallecieron en los últimos meses y no se designaron aún sus reemplazantes), se votó por la realización de las eliminatorias tal como están programadas hasta el momento, pero la moción tuvo un revés contundente, ya que perdió por 7 a 1 (solo Brasil estuvo de acuerdo).



Y no es un dato menor que entre los que votaron en favor de la postergación estén, además de la propia Argentina y Uruguay, la Asociación de Paraguay, justamente el país donde reside la Conmebol y de cuya nacionalidad es su presidente, Alejandro Domínguez. La idea generalizada entonces es pasar el comienzo de las eliminatorias para el año próximo o, de última, para noviembre.



En media de tanta incertidumbre, la Conmebol emitió poco después de finalizada la reunión un protocolar comunicado con el siguiente contenido:



"En la reunión se abordaron los preparativos para las Clasificatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022, cuyo inicio está previsto para el próximo mes de octubre".



El titular de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que la institución hará cumplir el reglamento que obliga a los clubes a liberar los jugadores en favor de sus respectivas selecciones.



Los presidentes de las Asociaciones Miembro de la Conmebol, junto con el titular de esta entidad mantuvieron una reunión por vía de teleconferencia con el presidente de la FIFA, para ultimar detalles de las Clasificatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022.



Las fechas de los primeros partidos -8 y 13 de octubre- fueron ratificadas en el encuentro, mientras que el presidente Infantino manifestó la voluntad de la FIFA de que todas las selecciones nacionales lleguen en igualdad de condiciones a las Clasificatorias.



En este sentido, Infantino aseguró el cumplimiento de los reglamentos vigentes con relación a la cesión de jugadores por parte de los clubes en favor de las selecciones nacionales. Esta fue una solicitud concreta de las Asociaciones Miembro de la Conmebol, con miras a disponer cada una de ellas de su máximo potencial de cara a la competencia. (Télam)