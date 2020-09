Boston llegó a la final del Este, donde ya esperaba Miami

Boston Celtics terminó imponiendo su sello ante Toronto Raptors, al que venció en el séptimo partido, por 92 a 87, en una serie semifinal sumamente pareja y atractiva.

De esta manera, los Celtics -que disputarán la tercera final en las últimas cuatro temporadas- definirán el ganador de la conferencia Este (desde el martes) ante Miami, que llegó tras dejar en el camino a Indiana (4-0) y Milwaukee (4-1).

En el ganador el trío Jayson Tatum (29 puntos y 12 rebotes y 7 asistencias), Jaylen Brown (21 puntos y 8 rebotes) y Marcus Smart (16 puntos, 6 asistencias y 2 rebotes) fue lo mejor.

No quiere irse

Denver Nuggets superó a Los Angeles Clippers, por 111-105 y descontó (3-2) en la serie semifinal del Oeste.

Los Nuggets remontaron una diferencia de 16 al término del segundo cuarto y otra de 13 al finalizar el tercero.

El canadiense Jamaal Murray aportó 26 tantos, 8 rebotes y 7 asistencias en los casi 40 minutos que permaneció en la cancha.

Por su lado, el centro serbio Nikola Jokic acumuló 22 tantos, 14 rebotes, 5 pases gol y 2 tapas en 40 minutos.

En los Clippers, en tanto, sobresalió el alero Kawhi Leonard, con una planilla de 36 unidades (5-12 en triples), 9 rebotes, 4 asistencias y 3 robos.

Mientras que el escolta Paul George sumó 26 tantos, 6 rebotes, 6 asistencias y 2 tapas.

Mañana domingo jugarán el sexto, a las 14, televisando NBA League Pass.

Partidos de hoy

Hoy sábado se medirán Lakers (3)-Houston (1), desde las 21, con televisación de ESPN 3, en la otra semifinal del Oeste.

En Houston no podrá jugar Danuel House, quien fue expulsado de la burbuja tras comprobarse que había estado acompañado de una mujer en su habitación, violando de esta manera las reglas de la burbuja en Orlando.

Este es el comunicado oficial.

"La NBA ha concluido la investigación de la reciente violación en el protocolo del campus de salud y seguridad. Los hallazgos indican que el alero de Houston Rockets, Danuel House, compartió su habitación de hotel durante múltiples horas del 8 de septiembre con una persona que no estaba autorizada a estar en el campus y no se encontró evidencia de que otros jugadores o staff hayan estado en contacto con el invitado o hayan estado involucrados en este incidente. Mr. House dejará el campus de la NBA y no participará en los partidos restantes de Rockets en la temporada", especifica.