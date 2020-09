Día del Maestro: leé el cuento "La Señorita Jardín"

Aquella mañana, Camila bostezaba a cada rato. Se había despertado más temprano que de costumbre. Apenas abrió los ojos, había saltado de la cama. Buscó un bolso grande y lo llenó con pinceles, plasticolas, témperas y fibrones de colores. Después se fue derechito a la escuela.

El patio estaba lleno de flores que empezaban a brotar con la cercanía de la primavera y el cielo, radiante, parecía sonreírle. Era el día perfecto.

—Bueno, chicos, hoy vamos a hacer algo distinto, ¿qué les parece?, —les dijo Camila a sus alumnos mientras se ponía en el hombro el bolso lleno de pinturas—. Ahora… ¡nos vamos todos al jardín!

—¡Biennnn! —gritaron los chicos y fueron tras ella.

Se sentaron en el suelo, en ronda, alrededor de la Seño Camila y conversaron un rato.

—¡Bueno, bueno! ¡Vamos a hacer silencio! —dijo la señorita en medio de un bostezo—. ¡Miren todo lo que les traje!

Los chicos se abalanzaron sobre el bolso y se repartieron los útiles. Mientras tanto, la maestra se fue poniendo cada vez más cómoda. Primero, estuvo sentada. Después, se recostó sobre el pasto, que estaba algo crecido y que parecía un colchón.

—¿Qué les parece si dibujamos las flores del jardín y las pintamos sobre el blanco…?

La seño Camila estaba por decir “sobre el blanco papel”, pero no llegó a decir “papel” porque, de sopetón, se quedó dormida.

Los chicos entendieron muy bien la consigna: tenían que pintar sobre una superficie blanca. Con el sueño que tenía, la Señorita se había olvidado de pedirles que llevasen sus cuadernos al patio. Por eso, lo único de color blanco que encontraron fue ¡el delantal de la maestra!

Entonces, los nenes y las nenas se pusieron a dibujar. Cada uno pintó una flor distinta. Al terminar la tarea, la tela estaba cubierta de hierbas y de flores tan igualitas a las que crecían ahí que era imposible distinguir dónde terminaba el delantal y dónde comenzaba el pasto.

Mientras tanto, la Seño Cami seguía durmiendo. Se la veía tan plácida que ninguno se atrevió a despertarla. Cuando sonó el timbre, los alumnos de la escuela se fueron a sus casas. La portera cerró la puerta, como siempre, sin darse cuenta de que la maestra se había quedado dormida en el jardín.

Camila, por fin, despertó. El sol se estaba escondiendo y la primera estrella empezaba a brillar.

—¿Qué hago acá? —se preguntó.

Quiso levantarse, pero no pudo. El delantal estaba pegado al pasto y todo se había convertido en una inmensa alfombra verde y floreada. Su primera reacción fue hacer mucha fuerza para desprenderse del piso. Pero no hubo manera de levantarse.

"Estoy atrapada". Camila pensó en Rafael, su esposo, y en sus hijos que se preocuparían por su ausencia. De pronto, una brisa le despeinó el flequillo. Olía a nardo. Ese aroma la tranquilizó. De inmediato, oyó que alguien hablaba.

—¡Yo, el Nardo, doy inicio a la Primera Asamblea Floral de este año!

Camila no sabía si estaba despierta o si estaba soñando. De repente, un estallido de aplausos y fragancias interrumpió sus pensamientos.

Después, el Nardo dijo:

—Toma la palabra la Señora Rosa Roja.

Una voz de terciopelo habló con aroma de rosas:

—Lo que estuve yo observando

mientras ella, acá, jugaba,

fue la cara de Candela

que estaba muy apagada.

Si me permite Don Nardo

-a mí no me cuesta nada-

pondré rojo en sus mejillas

con un par de pinceladas.

Cada flor fue hablando, a su turno:

—Señoronas, señorones,

quien habla es el Buen Jazmín,

quiero llenar de energía

al tranquilo Benjamín.

—Lucas anda preocupado

por su mamá y su papá

¡qué mejor que regalarle

la Alegría del Hogar”!

—Yo vi a Felipe con ganas

de bailar con Marisol

Aquí estoy yo con mis giros,

¡el famoso Girasol!

—Hoy la vi muy solitaria

a la lindísima Eugenia

yo le adorno los cabellos

con mi gracia de Gardenia.

—No se preocupen, señores,

por el resto de la banda

porque a todos tranquilizo

con mi aroma de Lavanda.

Camila estaba de lo más asombrada. Las flores parecían conocer a los chicos en lo profundo de sus corazones y ella, que veía a sus alumnos cada día, no se había dado cuenta de nada.

La imponente voz de Don Nardo interrumpió, una vez más, sus reflexiones:

—Ahora viene lo importante:

el tema: “Corte de tallo”,

pues se irán de este jardín

apenitas cante el gallo.

Si ustedes quieren brindarse

de algo tendrán que privarse

y después de hacer su obra

pues… habrán de marchitarse.

El Lirio exclamó:

—Yo prefiero hacer el bien,

y regalar mis talentos;

¡a los chicos de este mundo

darles mi aroma y mi aliento!

Marchitarme en el jardín

no tiene ningún sentido

¡vivo para perfumar

hasta el último latido!

Con estas palabras del Jacinto, el Nardo dio por terminada la Asamblea Floral y un nuevo remolino de aromas se mezcló con el aplauso de las flores.

La Seño Camila, que se había olvidado por un rato de sus preocupaciones, intentó despegarse del pasto pero, esta vez, tampoco lo logró. Miró las estrellas que titilaban y se dejó acunar por ellas. Después de tantas sorpresas, no tardó en quedarse dormida.

La maestra se despertó con el cantar de un gallo. El rocío del amanecer había desprendido el guardapolvo del pasto. De un tirón se despegó del suelo y logró pararse. Estaba rodeada de aquellas flores a quienes había oído hablar durante la noche que abrían ahora sus pétalos.

—Con permiso —le dijo Camila a la rosa. Esta asintió con una inclinación de cabeza. La Señorita cortó su tallo. Lo mismo hizo con el Jazmín, con la Alegría del hogar, con el Girasol, con el Lirio, con el Jacinto, con el Nardo, con las Lavandas y preparó, con ellos, un ramo precioso.

Con las flores entre los brazos le avisó a su familia que estaba bien. Después, recibió a los chicos que empezaron a llegar a la escuela. La Seño Cami sabía bien a quién le correspondía cada flor y se las fue entregando a los nenes y a las nenas. Vio encenderse las mejillas de Candela y el brillo de entusiasmo en los ojos de Benjamín; se sorprendió con la alegría de Lucas y con el baile de Felipe y Marisol; miró a Eugenia enhebrarse la Gardenia blanca en el cabello y a los más traviesos del aula andar tranquilos llevando sus lavandas. Aquel día sus alumnos estuvieron más dichosos que de costumbre.

Después, la Señorita volvió a su casa. Su familia la recibió con besos y abrazos.

Más tarde, inspirada en la sabiduría de las flores, Camila notó un dejo de inquietud en los ojos de Rafael, y, en el oído, le dijo:

—Todo va a estar bien.

Pudo percibir cuánto la había extrañado Thiago, el menor de la casa, y lo abrazó. Sintió el miedo de su hija Micaela que estaba por rendir un examen y se quedó con ella a estudiar.

Después de la cena, se sentaron los cuatro en el sillón del living. Entonces, Camila les contó un extraño y largo cuento acerca de un grupo de flores reunidas en Asamblea que debatían para hacer felices a las nenas y a los nenes de su escuela. Cuando terminó de contarlo, apoyó la cabeza en el hombro de Rafael y se durmió.

Aquella había sido una larga jornada. Aún llevaba puesto el delantal de pasto cubierto de flores y la Señorita se parecía a un jardín.

FIN

Sobre la autora

Sarah Mulligan es escritora e ilustradora de Literatura Infantil y Juvenil y disertante. Miembro de Número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil (ALIJ) y corresponsal de ALIJ en la ciudad de Rosario. Vocal de la comisión directiva de ALIJ.

Es autora de los libros: El Niño De Los Ojos De Río Y Otros Cuentos, El Niño Del Corazón De Fuego Y Otros Cuentos, ¡Al Agua, Patos! y Bernardita, La Estrellita.

En 2019 obtuvo el Primer Premio de la ALIJ de Argentina en el Certamen de Ensayos en Homenaje a Liliana Bodoc y disertó sobre el tema en la Biblioteca del Congreso de la Nación.

En 2014 recibió el 2º Premio en el Concurso Literario “CON SO DIS” por su cuento: La niña del cisne.

Es columnista en diversos diarios del país: “LA NUEVA”, de Bahía Blanca; “EL TRIBUNO”, de Salta; “EL CORDILLERANO”, de Bariloche, “CASTELLANOS”, de Rafaela, Santa Fe; “LA MAÑANA”, de Formosa; “NUEVA RIOJA”, de La Rioja; “EL INFORME”, de Venado Tuerto; “REVISTA APTUS” de Rosario; “EL PREGÓN”, de Jujuy; “El diario del fin del mundo”, de Usuahia; y “CADENA NUEVE”, de 9 de Julio.

Ha publicado sus cuentos en Rosario3; diario “INFOCAÑUELAS”, de Cañuelas, Buenos Aires; diario “EL ZONDA” de San Juan; diario “LA VOZ DE BRAGADO”; y diario “El Cronista” de Chascomús; “LA CAPITAL”; “PÁGINA 12”; Revista “ROSARIO, LA REGIÓN Y SU GENTE”; Revista “ROSARIO XXI” y REVISTA “SOLO CHICOS” de Rosario; diario “LA CAPITAL”, de Mar del Plata; “REVISTA CLIP”, de Chivilcoy; diario “NORTE”, de San Nicolás; suplemento "SIETE DÍAS EN LA EDUCACIÓN”, de Chaco. Publica ensayos académicos sobre en la revista “Miradas y Voces de LIJ” que publica la ALIJ.

Es abogada por la Pontificia Universidad Católica Argentina (PUCA), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, autora de libros y artículos de doctrina jurídica; disertante y docente de posgrados.

En el ámbito del Derecho obtuvo el premio internacional en las XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho, en 2006, en la ciudad de Málaga, España, y disertó en es ciudad en octubre de 2006. En el año 2007 obtuvo el Premio al Mérito Jurídico con Mención de honor otorgado por el Colegio de Abogados de Rosario.

Produjo informes orales ante COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, para la defensa técnica del proyecto de reformas al CPN, C.A.B.A., 2007. Doctorado en Derecho (PUCA Rosario) y Maestría en Derecho Privado (UNR) y es autora de dos proyectos de ley.