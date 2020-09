Vuelve el TC: "Seremos un ejemplo de comportamiento", dijo el doctor Rodolfo Balinotti

Con un total de 42 máquinas, el Turismo Carretera vuelve este fin de semana a la competición oficial, tras más de seis meses, en el circuito bonaerense de San Nicolás, en lo que significará la reanudación de la actividad automovilística en el país.

La tercera será la vencida para la categoría más popular del país, que este fin de semana desarrollará la tercera y cuarta programación del campeonato 2020, tras los frustrados intentos de competir semanas atrás en La Plata y Rafaela.

"Hemos tenido una buena jornada (por ayer), con el ingreso ordenado al predio y un control de síntomas al ingreso del autódromo para las 400 personas. La actividad se llevará a cabo en un lugar muy espaciado, de 30.000 metros cuadrados al aire libre; muy apto ante este contexto. Será raro ver un box tan grande con apenas dos mecánicos por auto", expresó el doctor de la ACTC, Rodolfo Balinotti, en "A Las Chapas" por Radio LU2.

"Adoptamos medidas de seguridad que, a nivel de las distintas actividad que se han reactivado en el país, consideramos que son muy buenas. Cada equipo tiene su andarivel desde el box al motorhome, y de ahí no pueden salir a ningún lado; el distanciamiento debe ser perfecto y la protección propia también. Estamos convencidos que si el protocolo se cumple a rajatabla, no debería haber ningún problema", agregó.

Explica Balinotti que la reactivación del automovilismo, desde el punto de vista deportivo y económico, aceptando que el TC representa una gran industria automovilística, no pondrá en riesgo las medidas de seguridad adoptadas. Por el contrario, se pretende predicar con el ejemplo.

"La categoría se maneja con mucha rigurosidad en el más amplio de los sentidos, y el piloto de TC lo sabe y respeta. Y la cuestión protocolar que se elaboró para esta circunstancia no está exenta; el reglamento especifica que se puede excluir del evento, multa económica incluida, a quien no lo cumpla. La cuestión prioritaria es la salud, no podemos perder de vista eso. Pero a su vez entendemos que, hoy por hoy, nuestra actividad, no implica riesgo", destacó.

"Estoy seguro que seremos un ejemplo de comportamiento ante esta situación de pandemia. Si las demás actividades del país acatan las normas como lo haremos, seguro se podrá salir adelante", cerró.

En lo estrictamente competitivo, la actividad oficial de hoy del TC contempla la disputa de dos pruebas de clasificación. La primera de ellas, de 14:40 a 15:10, válida para la final de mañana; mientras que la segunda, de 17:30 a 18, correspondiente a la actividad del domingo. Televisa DeporTV.

Entre las muchas renovaciones, los cambios de equipo, motoristas, etc., debemos apuntar que no será de la partida el pigüense Sergio Alaux (Chevy), quien por razones presupuestarias deberá aguardar para retomar la competición.