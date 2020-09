Guido Kaczka y Marcela Tauro también tienen coronavirus

Tras la confirmación del caso de Claudia Fontán, Guido Kaczka se aisló preventivamente y se sometió a un hisopado y dio positivo en coronavirus. "Hablando de la radio hoy dio positivo también Gudio Kaczka. Se suma así a La Gunda Fontán, que iba a hablar con nosotros, pero se siente muy dolorida físicamente", informó Ángel De Brito en “Los ángeles de la mañana”.

Y agregó: "Esto empezó con un caso en la radio, creo que de un productor, y se fueron contagiando todos a pesar de los protocolos, porque están haciendo radio con blindex”. Por lo pronto, Guido no presenta síntomas y permanecerá en su hogar para cumplir con el aislamiento estricto.

Todavía no se sabe cómo resolverán su ausencia en “No está todo dicho”, pero “Bienvenidos a bordo”, seguirá saliendo con normalidad por la pantalla de eltrece porque desde el inicio de la pandemia, fueron acumulando programas grabados. Por lo pronto, las personas que estuvieron en contacto con el conductor en el programa de entretenimiento, como Hernán Drago, deberán aislarse.

También Marcela Tauro

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los casos de coronavirus aumentaron mucho en las últimas semanas y los medios de comunicación, no están exentos de los contagios. Luego de que Catherine Fulop y Claudia Fontán dieran positivo, Marcela Tauro, que trabaja en la misma radio, confirmó que también contrajo el virus. "Buen día, quiero avisarles que di positivo en el estudio de Covid. Después del cuarto hisopado. Estoy sin síntomas, aislada. Bien de salud y de ánimo. Gracias", comunicó la periodista a través de sus redes.

Cabe señalar que horas antes, había expresado su cansancio al someterse a un hisopado por cuarta vez en lo que va de la cuarentena. “Ya no puedo más. Llegúe un punto en el que pido tenerlo… me quiero contagiar porque es muy desgastante”, explicó la periodista en diálogo con Alejandro Fantino. Y agregó: “Es el cuarto hisopado que me hago y el cuarto protocolo, que tengo que ir a casa… Es muy desgastante, ¿entendés?”.

Además, Marcela contó que participa en el programa de Santiago Del Moro y el de Guido Kakzca, y que, aunque se organizaron para que haya rotación entre los columnistas, igual tuvo que aislarse. “Si bien no tuve contacto estrecho con Catherine Fulop porque nos dividimos los días, sí dieron positivo dos compañeros míos en el programa de Guido, entonces nos mandaron a todos a hisopar y a casa. A la mañana salimos en la radio a través de unos aparatos que nos mandaron”, relató.

Cabe señalar que una de las veces que Tauro debió testearse y cumplir con el aislamiento preventivo fue a raíz del contagio de Alejandro Fantino y varios integrantes del equipo de “Fantino a la tarde”. “Tengo muchos conocidos directos, de trabajo y de otros ámbitos, que están enfermos. No es una crítica: me parece que el virus está circulando más en agosto”, expuso con fastidio. Ahora que efectivamente se contagió, deberá cumplir con el aislamiento estricto durante dos semanas para volver a retomar sus compromisos laborales de manera presencial.