Harfield: "Necesitamos que el usuario vuelva a subir al colectivo"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

"Necesitamos que el usuario vuelva a subir al colectivo y que se vaya reactivando de a poco porque es complicado seguir funcionando así".

Federico Harfield, gerente de Bahía Transporte Sapem (BTS), señaló que hubo un aumento de pasajeros respecto al mes pasado, aunque son cifras que lejos están de la normalidad previa a la llegada del coronavirus.

"Si bien subió con respecto a lo que veníamos teniendo en junio y julio, el aumento de pasajeros no fue demasiado. Estamos rondando entre el 15 % y el 20 % de lo que es un mes habitual, antes de la pandemia. Por lo que es complicado mantener un servicio con esa cantidad de gente", le contó Harfield a La Nueva.

"Al abrirse tantas actividades en Bahía Blanca esperábamos más flujo de pasajeros, pero la verdad es que no se dio. Además, hay un desaliento por parte del Estado porque es un foco de contagio importante, entonces la gente elige otros medios de transporte y, lamentablemente, eso afecta directamente al sistema de transporte. Eso se ve en la mayor cantidad de autos y de bicicletas, porque se eligen medios alternativos", añadió.

Los colectivos transitan luego de ser desinfectados, se redujo la cantidad de pasajeros sobre cada unidad y se protegió la cabina del conductor. Mientras que la tarifa no se modificará —al menos— hasta octubre.

"La tarifa se ha ido actualizando de manera responsable por el Concejo Deliberante, manteniéndose acorde. En los últimos cuatro o cinco años el sistema de transporte se había recuperado bastante, por eso todavía hoy puede aguantar y estamos al día con los sueldos y aguinaldos, y con los insumos básicos de funcionamiento, como son el combustible y los repuestos", contó.

"Postergamos el aumento automático que se viene haciendo en julio —continuó—; este año no se hizo porque no tiene sentido aumentar una tarifa cuando la gente no toma el colectivo. Se postergó por 60 días y yo creo que va a postergarse por más tiempo".

"Pero hay un límite y si seguimos funcionando sin pasajeros, se hace cada vez más difícil. Lo peor es que el panorama no marca algo positivo a corto plazo. Porque si se estima que una vacuna va a estar para abril del año que viene, mientras tanto el desaliento al uso del transporte va a seguir igual y no es un panorama alentador", añadió el gerente.

Harfield aclaró que reciben subsidios provinciales y nacionales y que desde el Municipio les anticiparon el que llega desde Nación, que está atrasado.

"Recibimos subsidio provincial, que está a valores fijos hace ya un par de años. Y estamos recibiendo un subsidio nacional que se incrementó en el último mes en un 15 %. La Municipalidad hizo un esfuerzo grande, ya que nos anticipa subsidios nacionales. Se paga todos los meses, con un acuerdo cuatrimestral que se renovó hasta agosto, pero todavía el Municipio no cobró los fondos del segundo cuatrimestre y sin embargo nosotros hicimos uso de ellos para poder seguir funcionando", sostuvo.

"Ahora, necesitamos que el usuario vuelva a subir al colectivo y que se vaya reactivando de a poco porque es complicado seguir funcionando así. La verdad es sin el usuario no nos alcanza para hacer frente a todas las obligaciones, teniendo en cuenta que el sistema de transporte tiene un costo fijo muy alto, sobre todo el salarial que es casi el 65 % de nuestros costos. Es algo que no podemos omitir, porque podemos bajar las frecuencias, el combustible y los repuestos e incluso, dar menos horas extras al personal, pero al salario le tenemos que hacer frente y sin ingresos, es complicado", agregó.

Por el momento, los recorridos se mantendrán y las frecuencias irán aumentando en la medida que se incrementa la necesidad del usuario.

"Cuando se declaró la emergencia del transporte, lo que se hizo fue un recorte de recorridos para seguir cubriendo los barrios, pero sacando kilómetros para que sea un paliativo ante esta situación. No se van a ampliar los recorridos; lo que sí vamos ampliando son las frecuencias. Arrancamos con una frecuencia muy baja al principio de la pandemia y hoy, que hay restaurantes, bares y demás, se incrementó bastante. Pero tenemos un límite que es no incrementar demasiado los costos porque no se equipara con la cantidad de gente que sube, entonces estamos en ese equilibrio finito", mencionó Harfield.

En ese sentido, el funcionario contó que utilizan los datos que ofrece SUBE y lo manifestado por los conductores de los colectivos, ya que estos últimos "son un termómetro que sabe cuándo hace falta incrementar o bajar la frecuencia de acuerdo a la gente que van viendo".

Además, indicó que están en permanente contacto con la UTA y con la secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos "para, entre los tres, y las empresas privadas, tomar decisiones semana a semana e ir viendo cómo funcionamos de la mejor manera".

Por último, ante las nuevas ciclovías y el ensanchamiento de algunas veredas del microcentro y los problemas reportados por los vecinos últimamente —sobre todo a la hora de tomar el colectivo—, Harfield aclaró que es debate que le corresponde al ámbito municipal.

"Nosotros trasladamos las inquietudes de los usuarios. Pero por ejemplo, en las calles donde se extendieron las veredas, se hicieron pequeñas dársenas donde el colectivo puede acercarse al cordón. Así, el problema está bastante bien resuelto y, por el momento, no hay tanta queja", dijo.