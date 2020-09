Susbielles salió en defensa de Kicillof y le contestó a Gay

El actual titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y excandidato a intendente, Federico Susbielles, se sumó a los cruces entre el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, y el gobernador Axel Kicillof, por el aumento de la toma de tierras en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

En la red social Twitter, Susbielles salió en defensa del mandatario bonaerense y atacó al jefe comunal:

"Me sorprende la chicana frente a un tema tan sensible e importante para Bahía. No hubo una sola política de acceso al hábitat ni a la vivienda en su gestión, sólo abandono, silencio y ausencia. No comente más, trabaje en la solución de este problema. Cuenta con nosotros para eso", escribió.

Me sorprende la chicana frente a un tema tan sensible e importante para Bahía. No hubo una sola política de acceso al hábitat ni a la vivienda en su gestión, sólo abandono, silencio y ausencia. No comente más, trabaje en la solución de este problema. Cuenta con nosotros para eso. https://t.co/GZYyUXFeag — Federico Susbielles (@fsusbielles) August 31, 2020

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

De esta manera, respondió a las declaraciones de Gay, quien por la mañana había criticado los dichos del gobernador.

"Le solicito al Gobernador Kicillof que nos exprese su visión política sobre las tomas de tierras que se multiplican en nuestra ciudad y toda la Provincia, que ante la situación crítica que atravesamos generan más miedo, angustia e incertidumbre en todos los vecinos", publicó el intendente en sus redes sociales.

A su vez, en diálogo con el programa Convergencias, Susbielles dijo que "el gobernador no ha dudado a la hora de ayudar a Bahía Blanca en momento de la pandemia y es un momento de trabajar y sumar. El gobernador no tiene absolutamente nada que ver con cualquier tipo de toma de tierras".

Y dijo que debe poner énfasis en las múltiples aperturas que está facilitando" el intendente Gay.

"Tiene que poner su energías en que se cumplan los protocolos, que los bahienses y las bahienses estén a resguardo, que los hospitales no se saturen y reactivar la economía. Hay muchas cosas importantes en la ciudad para trabajar. Particularmente no podía quedarme en silencio con esta chicana al gobernador, que no tiene nada que ver", cerró.