La Bundesliga prepara su regreso para principios de mayo

La Bundesliga prevé regresar a la actividad a principios del mes próximo, anunció hoy el jefe de la liga alemana Christian Seifert.



En una entrevista al diario 'New York Times' que reprodujo la agencia alemana de noticias DPA, Seifert habló de "cuanto antes termine (la pandemia de coronavirus) más flexibilidad habrá para las competiciones europeas".



Los equipos alemanes volvieron ya al trabajo, bajo estrictos protocolos de seguridad para no sobrecargar aún más al sistema sanitario..



"Somos parte de la cultura del país, la gente anhela recuperar un poco de la vida normal y esa parte podría ser la Bundesliga", indicó Seifert.



"Apoyamos al gobierno y mantenemos contacto para saber cuándo será el momento de volver", agregó el jefe de la liga.



De volver la Bundesliga,será con partidos a puertas cerradas y terminará a fines de junio.



Seifert no ocultó la repercusión económica de la crisis del Covid-19, por la ausencia de público, los sponsor y distintos contratos.



"No entiendo las discusiones en otros países con los jugadores. Aquí desde el principio se habló con ellos", refirió finalmente el dirigente sobre las reducciones de salario que están tratando ahora en España o Inglaterra.



Alemania registra 107.663 infectados con coronavirus, con 2.016 fallecidos y 36.081 recuperados. (Télam)