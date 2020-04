“Juntar a Messi y Lautaro es una bomba", dijo Massimo Moratti

Massimo Moratti, propietario del Inter durante 18 años había declarado en la víspera: “Messi ni es un sueño prohibido para el Inter ni era un sueño imposible antes de esta situación provocada por el coronavirus y creo que si hay un esfuerzo por parte de los propietarios del club pueden traerlo al cuadro nerazzurro".

Esas declaraciones se replicaron y generaron un montón de opiniones y conjeturas que incluían al bahiense Lautaro Martínez, pretendido por Barcelona, el equipo de Messi.

Lo cierto es que Moratti habló con Mundo Deportivo de España, haciendo una "pequeña" aclaración luego de que sus palabras recorrieran el mundo.

“Este es mi deseo como aficionado, sólo como aficionado, ya no mando en el club, sólo voy a ver los partidos como hincha. No he hablado nada de este tema con los nuevos propietarios del club... A mi siempre me gustó Messi, es verdad que cuando era presidente lo había seguido siempre, pero repito, mi comentario es de aficionado, no de dirigente”, dijo.

También se refirió a lo que sería la dupla Lio-Martínez.

“Juntar a Messi y Lautaro es una bomba, son magia pura. Los dos son imaginativos, rápidos, listos, juegan un fútbol de la calle, verlos juntos será increíble. Me gusta mucho Lautaro, es un futbolista distinto, con gol, con fantasía, de esos que no te cansas de ver”, elogió.