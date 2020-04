"El coronavirus es un invento del hombre para deshacerse de nosotros"

Amir Khan, boxeador británico, publicó ayer una serie de videos en las redes sociales con algunas declaraciones polémicas sobre el coronavirus que dieron que hablar. El púgil nacido en Bolton aseguró que el virus es un invento del ser humano.

"No creo que venga de China. La gente dice que se originó en una sopa de murciélago y serpientes. ¿Creen esas tonterías? Yo no. Es un invento del hombre para deshacerse de nosotros. ¿De verdad creen que el coronavirus no tiene algo que ver con la red 5G?", reveló, y relacionó a la aparición del 3G con el SARS en 2003, la red 4G con la gripe porcina en 2009 y el 5G con la pandemia de Covid-19.

El mediático púgil de 33 años se mostró muy seguro a la hora de asegurar que el COVID-19 está estrechamente relacionado al surgimiento de la red móvil 5G y así lo explicó a través de un video en las redes sociales.

“Cada vez que suceden... 3G, 4G, 5G, siempre hay un patrón. En 2003, cuando se lanzó 3G al mundo, hubo un brote de SARS. Luego, en 2009, se introdujo 4G y todos parecían tener un gran brote de gripe porcina. 2020, chicos: 5G, es la causa del coronavirus”, consideró.

Por más descabellada que parezca su postura, hay muchos que piensan lo mismo que el medallista ganador de la presea de plata en Atenas 2004. Los que defienden esta teoría se apoyan en dos afirmaciones: la radiación y la radiofrecuencia.

Los fanáticos de esta idea, que llegaron a derribar torres de distribución y atacar a ingenieros de telecomunicaciones, consideraron que el 5G debilita el sistema inmunitario emitiendo una radiación más dañina y facilitando la entrada del COVID-19 al organismo.

Además, toman como dato que Wuhan (ciudad en la que comenzó a desarrollarse y multiplicarse el virus) fue la primera ciudad china en dar inicio a la red 5G.

Finalmente, según exponen, la radiofrecuencia y las ondas de radio que generan las torres podrían ser un conducto de comunicación y propagación, y que es por eso que el coronavirus está en todo el mundo.

Una teoría que quedó totalmente descartada por los científicos, asegurando que nada tiene que ver una red móvil con una enfermedad viral que ya dejó más de 1.2 millones de infectados y 69 mil muertos a nivel mundial.