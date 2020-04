Los supermercados chinos no cierran y denuncian problemas con la Policía

El abogado representante de los supermercadistas chinos Juan Ignacio Vitalini informó esta tarde que algunos supermercados chinos iban a cerrar por miedo a la pandemia de coronavirus y problemas con la Policía, pero dieron marcha atrás.

Vitalini explicó que sólo un supermercado, ubicado en Florida a 1.100, decidió tomar la medida de cerrar por 15 días, por falta de personal para la atención al público.

En tanto, otros 40 supermercadistas chinos habían analizado la posibilidad, además de por el miedo al contacto entre personas, por problemas con los controles policiales.

"Hay falta de mercadería y se les dificulta ir a comprar al mayorista por no poder explicar en los operativos la actividad que iban a desarrollar", explicó Vitalini y agregó: "Les faltaba documentación para transitar, hubo algunas discusiones con los operativos porque ellos no se sabían explicar y hubo algunos vivillos en la Policía que les exigían cosas que no correspondían con la amenaza de retirarles el vehículo".

Además, el abogado contó que habían circulado cadenas de WhatsApp que les llegaron a través de familiares que tienen supermercados en Buenos Aires, que alertaban supuestas posibilidades de saqueos, pero desmintió que eso pudiera ocurrir en Bahía.

Otra de las dificultades a las que se habían enfrentado los supermercadistas chinos, según Vitalini, fue que "se pusieron de acuerdo en usar barbijo", pero "tenían miedo de que la sociedad lo tome como que serían ellos los que estaban contagiando".

Por último, el abogado contó que se sumaron a las donaciones de mercaderías a comedores y merenderos a través del Municipio. (La Nueva. y LU2)