Rodrigo Gual: el bahiense que emocionó con su Grito Sagrado

Por Anahí González / agonzalez@lanueva.com

El actor, cantante y modelo bahiense Rodrigo Gual, fue uno de los artistas que emocionó a millones de argentinos, al salir a cantar desde el balcón de su departamento, en el barrio porteño de Palermo, las estrofas del Himno Nacional argentino.

Su interpretación se hizo viral y el video se difundió hasta en canales de televisión nacionales.

En la última estrofa se quebró, pero terminó de cantar. Estaba viendo una imagen que lo emocionó hasta las lágrimas.

“En el edificio de enfrente había una señora muy mayor, una abuela, que tenía en brazos a una nena, que sería su nieta, y estaba llorando. Yo cantaba y observaba la cara de esa señora y me generó mucha sensibilidad. Fue una experiencia muy linda y muy fuerte”, contó.

“Un día antes había salido a cantar a capella, sin micrófono, sin nada, y vi la necesidad de la gente de una expresión, una compañía. Es una cuestión energética, sentí que la pasábamos todos mal y esto era como una esperanza, y dije, ‘mañana voy a sacar el parlante, uno muy chiquito, no avisé nada y empecé a cantar’”, contó.

Por su carrera, Rodrigo vive desde hace tres años entre Madrid y Buenos Aires ya que tiene representantes tanto en España como en Argentina. En esta oportunidad había llegado el 6 de enero desde Europa para participar de un videoclip y visitar a su familia.

Cursa sus estudios actorales en la escuela de la reconocida argentina Cristina Rota, maestra de destacados artistas como Penélope Cruz y Mario Casas, entre otros.

“En Argentina contamos con cierto diario del día después, algo que no tuvimos en Europa. Cuando llegué a Argentina, en enero, mis amigos de España me decían: ‘Rodri, sé que allá lo ven diferente, incluso acá el gobierno no está tomando medidas, pero es muy grave, en Italia es muy grave’”, contó.

“Se sentía que en la calle había más conciencia de lo que se veía en los medios de comunicación. Incluso, una periodista dijo que el Coronavirus no debía minimizar la marcha del 8M y hubo muchos contagios”, dijo.

El bahiense viene seguido al país, generalmente, por trabajo. Participó en la telenovela de Pol-Ka, “Mi hermano es un clon” y en la serie Millennials (de Netflix).

“Tengo gente que me rodea y me quiere y siempre estoy adaptándome a las distintas circunstancias”, dijo.

“Esto no es chiste, cuidemos la vida nuestra y la de los demás”, concluyó el artista que además es padrino de Soro, un niñito africano a quien ama y por quien más teme por estas horas.

Sus comienzos

En 2008, tenía 18 años y muchos sueños por delante. Por eso decidió dejar atrás Bahía Blanca. Con apenas 500 pesos en los bolsillos, una mochila y un bolso con algunas de sus pertenencias.

Recorrió un largo camino, que comenzó en Buenos Aires y que tuvo un gran paso por México y por Colombia.

Para eso tuvo que reconocer que no solo le gustaba cantar y componer, algo que descubrió desde muy chico. También se sintió a gusto con el modelaje y la actuación, aunque esto último es lo que más le entusiasma, lo primero le genera importantes fuentes de ingreso.

"Lo fui descubriendo con el tiempo. De chico comencé a estudiar canto en el Conservatorio de Bahía. Después descubrí el mundo de la actuación y me enganché muchísimo”, contó Gual.

Y agregó: “A Buenos Aires llegué con una mano atrás y otra adelante. Empecé a buscar una oportunidad y pude entrar becado en la escuela de comedia musical de Carlos Silveyra. Hacía baile, canto y actuación”.

La tenacidad, cuenta, fue una de las claves para poder emerger en un mundo muy competitivo.

“La mayoría de los actores o cantantes se frustra muy rápido, sin embargo a mí siempre me pasó todo lo contrario. Desde muy chico supe que quería vivir de esto y la mayoría de la gente me decía que no. A veces la gente suele ser muy mala. En mi caso no tuve la suerte de que me quieran impulsar, al contrario, me querían tirar para abajo. Pero siempre tuve las cosas muy en claro”.

El valor de la abuela

“Mi abuela fue mi primera mentora, verdaderamente. Ella fue la primera que me dijo: ‘Sí, vos tenés que hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz”.

Tenía 12 años cuando empezó a estudiar con Mónica Odoux, continuó con Guendalina Martella, Karina Di Virgilio y Armando Livani (fueron sus maestros de canto en Bahía Blanca), y en teatro Carlos Gómez, (director del instituto Ideea), Laura Hernández (con quien hizo musicales en el teatro Municipal)

En el año 2009 fue becado a Buenos Aires a estudiar con Carlos Silveyra, y a trabajar como actor y modelo para la agencia Rvmodels, cuyo director es su representante hasta el momento en Argentina (Cristhian Quiroga).

“Tuve el enorme honor de poder viajar por mi trabajo, estuve en México casi dos años (Kyoto Booking) , Colombia (6 meses) donde participé en diferentes producciones publicitarias en ambos países, y participaciones en "La Rosa de Guadalupe" (México), "Brothers and Sisters" Colombia”, contó.

En Argentina y de la mano Cristhian Quiroga, estuve en algunas producciones de Polka y Netflix, en base a el boom de los nuevos formatos de contenidos.

Tuvo participaciones en "Enséñame a vivir" (2010) y "Solamente vos" (2013)

Lo mas reciente, "Mi hermano es un clon" (Polka) y "Millenials" la serie para Netflix.

“En 2017 viajé por primera vez a España, a cantar a un festival de arte ("FACE"- Festival de arte, creatividad y educación). Allí nació la posibilidad de trabajar con Maroe Management, que es quien me representa hace casi tres años, en la ciudad madrileña”, comentó

Además de diversas publicidades y programas de tv en que participe, hago temporada teatral de verano (actualmente frenada) en la escalera de Jacob, con la obra musical "La sentencia de los tacones rojos" y en actual formación en la prestigiosa escuela de Cristina Rota.

En Teatro participó de "El rey león" y Chicago", en el Teatro Municipal y cantó con la orquesta de tango en Voces Nóveles, con la dirección de Mario Rossi.

Familia

"En Bahía Blanca tengo a mis padres, tres hermanas cinco sobrinos hermosos, cuatro varones y una nena que acaba de llegar, una bendición enorme. Todos dejaron de trabajar y tengo una hermana en Guaminí, en el campo", señaló Rodrigo.