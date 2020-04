Familiares de víctimas de delitos rechazan los arrestos domiciliarios a presos por el coronavirus

Familiares de víctimas de delitos rechazaron los arrestos domiciliarios solicitados para los detenidos en las cárceles como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus, 800 de los cuales ya fueron concedidos en la provincia de Buenos Aires, y alertaron que por ese motivo "todos estamos en peligro".



Con el hashtag "#BastaDeDomiciliarias" y el mensaje "Cuidá tu vida y la de tus seres queridos", los familiares se expresaron en un video que circuló a través de WhatsApp y que comienza señalando que "el Estado, debido a la pandemia que recorre el mundo, permite que cientos de asesinos que deben permanecer en penales, estén en sus casas en prisión preventiva".



En el video, la madre de Matías Gandolfo, el joven asesinado en 2014 por un delincuente que lo apuñaló en un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Bosch, explica la oposición a dichas medidas porque "la Ley de Derechos y de Garantías de las Personas Víctimas de Delito prevé y establece que toda aquella persona víctima de un delito tiene derecho a ser escuchada ante una decisión que implique la extinción o suspensión de un acto penal, como también de las medidas de liberación del imputado".



"Exigimos de manera inmediata que se tomen medidas", dice en ese sentido la madre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes frente a un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell el pasado 18 de enero.



Luego, la hermana de Juan Manuel Miranda, el profesor de artes plásticas asesinado a balazos en abril de 2016 durante un intento de robo en la localidad bonaerense de San Martín, agrega que ella y los familiares se sienten "burlados" y que su "dolor no tiene valor".



"Que nadie nos escucha, que la muerte de nuestros seres queridos no tiene la justa justicia", sigue la madre de Araceli Fulles, la joven hallada estrangulada y enterrada en abril de 2017 en José León Suárez.



En tanto, Gustavo, el padre de Matteo Villica, el chico de 16 años asesinado de un balazo por dos motochorros en diciembre de 2018 en la localidad de Loma Hermosa, remarca: "Cada cosa a su lugar, el delincuente, en la cárcel".



"No permitamos nosotros, familiares de víctimas, que la delincuencia se apodere de la calle. Basta de jueces corruptos y abogados facilistas", concluye en el mensaje.



El video circuló luego de que el jueves último el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, confirmara que alrededor de 800 presos bonaerenses que se encuentran en los grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus fueron beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario desde que fue decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a raíz de los pedidos que realizaron los defensores oficiales.



En el mismo sentido, a principio de mes el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina alertó a los jueces y fiscales sobre la necesidad de evitar las medidas de prisión preventiva y los rechazos a pedidos de excarcelaciones o arrestos domiciliarios, con el fin de garantizar las condiciones sanitarias de los penales del país y evitar la propagación del Covid-19 en las unidades. (Télam)