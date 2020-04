Kobe Bryant entró este sábado al Salón de la Fama

Kobe Bryant pasó hoy a ser parte del Salón de la Fama de la NBA de los Estados Unidos, tras su fallecimiento el 26 de enero pasado en un accidente aéreo.

El ex Los Ángeles Lakers tendrá su homenaje el próximo 28 de agosto, si la pandemia de coronavirus lo permite.

"Cuando se anunciaron los nominados para la Clase de 2020 en diciembre, sabíamos que esta clase tenía el potencial de ser una de las más históricas de todos los tiempos", dijo Jerry Colangelo, el presidente del Salón de la Fama en el sitio oficial de la NBA.

"El fallecimiento prematuro de Kobe Bryant nos ha dejado en un estado de duelo reflexivo y estamos orgullosos de honrar su legado al tiempo que reconocemos a otras personas que han significado tanto para nuestro juego", reconoció.

Además de Bryant, cinco veces campeón de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010), fueron distinguidos también el ex San Antonio Spurs Tim Duncan (campeón en 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014) y el ex Boston Celtics y Minnesota Timberwolves Kevin Garnett (2008).

Los otros ingreso han sido los entrenadores Eddie Sutton, Kim Mulkey y Barbara Stevens, todos premiados por sus carreras en la la liga universitaria NCAA, y la basquetbolista Tamika Catchings (campeona olímpica en cuatro ocasiones).

La forma de ingresar al Salón de la Fama, en caso de ser considerado, para el jugador, entrenador o árbitro se da una vez que se retiró por tres años de manera consecutiva. Previamente o si hubiera un interrupción está prohibido por las autoridades. (Télam).