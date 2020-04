Omar De Felippe, ex futbolista y técnico de Olimpo en nuestra ciudad, y ex combatiente de Malvinas, consideró que la pandemia de coronavirus es como "una guerra", aunque diferente a la que le tocó afrontar en 1982.

"Este virus es una guerra, pero distinto. Nosotros en Malvinas sabíamos dónde estaba el enemigo, acá no sabés", sostuvo De Felippe, quien actualmente está sin club, en declaraciones a Radio Mitre.

"Hay que difundirlo de esa manera para que tomemos conciencia, lo importante que es el otro. En Malvinas nosotros nos jugábamos la vida por el tipo de al lado, acá en ese sentido es igual. Hay que entender porqué estamos guardados. A partir de esto, todo lo que viene por delante, vamos a tener que cambiar un montón de cosas", comparó.

Sobre su condición de veterano de guerra, el ex DT de Newell's (su último equipo en 2018) admitió: "Me cuesta cuando me dicen héroe, no me la creo. Sé lo que vivimos, sé lo que sufrimos, el dolor de todas esas familias que no han podido volver a ver a sus hijos. Yo tuve la suerte de volver sano y pude reinsertarme en la sociedad y cumplir sueños como el de ser jugador de fútbol. Hay muchos compañeros que se han suicidado o que no volvieron y es muy triste".