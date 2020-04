Hugo Gatti: "Miedo no tuve, pero esto me envejece mentalmente"

El ex arquero Hugo Orlando Gatti continúa internado en una clínica de Madrid luego de haber contraído coronavirus, aunque su cuadro mejoró y se espera una mayor evolución para el fin de semana, según informó su hijo mayor Lucas.

"Por suerte mi papá va mejorando. Estamos a la espera de que los médicos certifiquen esa mejora con las pruebas que le están haciendo, seguramente el fin de semana vamos a tener un panorama más claro", comentó a Télam Lucas Gatti, el hijo mayor del "Loco", expresó.

"Agradezco los mensajes que recibimos deseando la recuperación de mi papá y la preocupación por su estado", subrayó el hijo del "Loco" a Télam.

La mejoría que mostró Gatti en las últimas horas quedó expuesta ayer cuando se comunicó por vía telefónica con el programa televisivo español de La Sexta "El chiringuito de jugones", del cual era panelista permanente antes de contraer coronavirus.

"Miedo no tuve, pero esto me envejece mentalmente. Veo cosas que nunca pensé que iba a ver y no es fácil. Tuve tos, pero como siempre en toda mi vida. Pero fiebre y dolor no", le contó Gatti al conductor del programa, Josep Pedrerol.