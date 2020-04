La ministra de Trabajo bonaerense pidió que se denuncien los despidos

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, consideró hoy que la medida del Gobierno que prohíbe los despidos en el marco de la crisis generada por la pandemia de coronavirus fue “aleccionadora” y pidió que se denuncien estas situaciones para que su cartera pueda intervenir ante posibles conflictos.



En declaraciones formuladas a Télam, la funcionaria analizó que al reparar "en la caída brutal que hemos tenido" y en el hecho de que "no hay producción salvo las actividades esenciales", se advierte que "la situación podría haber sido mucho peor".



"No obstante, hay despidos y estamos interviniendo”, remarcó y contó que "hay muchos que no llegan al Ministerio ni a los medios porque son empresas más pequeñas, locales comerciales, de servicios, o casos individuales de personas que desconocen los recursos para afrontar este problema".



Ruiz Malec expuso que lo que más le preocupa es "cómo quedemos cuando salgamos de la cuarentena, no sólo las empresas más grandes, que tienen espalda y tienen acceso a las herramientas del Estado porque tienen la práctica de conocerlas, sino también las pequeñas a las que se les está haciendo muy difícil”.



La ministra describió que las empresas atraviesan “una situación extremadamente difícil” y recordó que debido a esa situación el Estado puso a disposición diferentes herramientas de ayuda al pago de salarios.



En tanto, detalló que en territorio bonaerense se llevó adelante la postergación del pago de impuestos y el otorgamiento de créditos del Banco Provincia.



Ruiz Malec puso de relieve que “el no pago de sueldos es ilegal” y dijo que las suspensiones “pueden darse sólo con un pago no remunerativo diferente al habitual, pero debe ser de mutuo acuerdo y bajo la órbita del ministerio de Trabajo de Provincia o Nación”.

La ministra recordó que para efectuar consultas y denuncias laborales se puede escribir a dpnc@trabajo.gba.gov.ar. (Télam)