“No entienden que está en juego la vida”: el dramático pedido del intendente de Choele Choel

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

A apenas 300 kilómetros de Bahía Blanca, en el corazón del Valle Medio de Río Negro, el gobierno dispuso hoy la puesta en marcha de un estricto cordón sanitario para restringir el ingreso y la circulación interna de personas. ¿El motivo? Choele Choel, una ciudad de poco más de 10 mil habitantes donde ya se han registrado más de 20 casos de Coronavirus y han fallecido 3 personas.

El alerta se disparó en la víspera, tras la confirmación de la muerte de dos mujeres de 63 y 86 años que estaban internadas en el Hospital Municipal, contagiadas de COVID-19. Fue la gota que rebalsó el vaso en una población donde el lunes 13 ya se había registrado un fallecimiento -el de Bernardo Muñiz, de 40 años, enfermero en la cárcel local- y que terminó de convencer a las autoridades del ministerio de Salud rionegrino que hace falta endurecer los controles. Y mucho.

Para entender la gravedad de lo que está sucediendo: si se trasladara a Bahía Blanca el porcentaje de contagiados y fallecidos por COVID-19 que hoy registra Choele, tomando en cuenta su población estable, hoy hablaríamos aquí de 650 infectados y casi 100 muertos.

Por eso el ministerio de Salud de la provincia puso en marcha hoy el denominado "cinturón sanitario", que tendrá vigencia hasta el 29 de este mes.

"Vamos a tener que hacer un esfuerzo más: por una semana, nadie va a poder salir o entrar a Choele”, anunció el intendente Diego Ramello en un dramático mensaje que emitió a través de las redes sociales.

“Solamente está exceptuado el personal de Salud, la policía y el personal municipal”, aclaró.

Diego Ramello, intendente de Choele Choel.

La medida implica volver al momento inicial de la cuarentena: desde hoy solo pueden abrir los comercios que venden alimentos o medicamentos, y de 9 a 15. “Los demás, por más que haya excepción nacional, tienen que cerrar”, señaló el jefe comunal.

En cuanto a la salida de los vecinos de sus casas, se permite sólo “para ir a comprar algo para alimentarse o algún remedio”, en soledad y según la terminación del número de DNI: impar, los lunes, miércoles y viernes; par, martes, jueves y sábados; los domingos, nadie.

El jefe comunal, junto a personal municipal y policías que realizan los controles de circulación.



También se estableció la clausura de espacios públicos como parques y plazas, y el cierre de los accesos desde las rutas nacional 22 y provincial 250, así como de ingresos alternativos a la ciudad. En las rutas, además, se establecieron controles tipo retén a un kilómetro del ejido urbano, que funcionarán las 24 horas.

“Es un esfuerzo enorme, pero si lo hacemos ahora no nos vamos a arrepentir más adelante. Nunca me imaginé estar pasando por esta situación. Es, creo, la más dramática que nos ha tocado vivir en nuestra historia, y por eso apelo una vez más a que entiendan, aquellos que no entendieron y comprometen el futuro de los que sí entendieron, que deben quedarse en sus casas”, sostuvo Ramello.

“No nos dejemos caer en la angustia, en la ansiedad, en los malos mensajes de muchos provocadores que incitan al caos”, añadió.

Ramello dijo que no hay dudas de que Choele Choel tiene números de contagio y fallecimientos por encima de la media provincial y nacional, razón por la cual “el ministerio de Salud de la Nación declaró a nuestra ciudad, junto a Cipolletti, Bariloche y Catriel, sitio de contagio comunitario”.

“Eso significa no solo que el virus está en Choele, sino que está circulando a una velocidad más rápida que lo que todos quisiéramos. Esa es la situación durísima que tenemos”, lamentó.

El intendente cargó contra quienes “no entienden la gravedad de la situación”, que son muchos.

“No quieren entender que nos están poniendo en riesgo a todos. Lo hemos dicho hasta el cansancio en todos lados: cumplan el aislamiento. Pero parece que hay algunos que no quieren entrar en razones”, lamentó.

“Cito el caso del domingo, por ejemplo: había gente circulando en camioneta, en moto, en bicicleta, caminando. No había excusas. (La cuarentena) es una obligación y esponsabilidad de todos. No solo de la policía, de los inspectores, o de los bomberos, sino también de vos, que saliste a dar una vuelta sin ningún fundamento, sin ningún sentido, cuando debías estar en tu casa”, añadió.

“Parece que no entienden, no quieren entender que está en juego la vida. Hemos perdido tres vidas en Choele. Tres. Y tenemos dos personas (internadas) en la ciudad de Roca que están con pronóstico reservado... y no entienden”, insistió, visiblemente angustiado.

Desde que se desató la pandemia Río Negro registra 6 fallecidos por Coronavirus (la mitad, en Choele Choel). Además, al día de hoy hay 30 pacientes que fueron dados de alta y 108 casos activos.

De los activos, 54 (la mitad) corresponden a Bariloche y, casi el 25%, al Valle Medio (17 a Choele Choel y 8 a Lamarque).

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro.

Según algunos especialistas, el gobierno de Arabela Carreras está cometiendo errores que permiten la diseminación del virus, como no estudiar ni seguir de cerca los entornos de los casos sospechosos, o al menos no hacerlo de la misma forma que se hace con los casos confirmados.

También ha sido criticada la falta de una política de vigilancia centinela que evite la transmisión comunitaria del virus en varias localidades.