Reabren los bancos: qué trámites se pueden hacer y cuáles no

El secretario general de La Bancaria, Fernando García, recordó que desde hoy reabren los bancos que efectúan pagos de jubilaciones, pensiones y de Anses, únicamente para realizar esas transacciones.

"Lo que hay destacar es para que están abiertos los bancos, que es solamente para el pago de jubilaciones, pensiones, el bono extraordinario de los $ 10.000 y la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Solamente para eso y para aquellos que no tengan tarjeta de débito, que son quienes van a ingresar a las sucursales. Los bancos no están abiertos para consultas ni para abrir cajas de ahorro o cuentas corrientes ni para ninguna de esas cosas", remarcó.

En ese sentido, García pidió la "solidaridad de la gente" y que quienes tengan tarjeta de débito y deban cobrar sus haberes en las próximas semanas, lo hagan por cajero automático, para respetar las medidas de prevención contra el coronavirus.

"Hasta el 30 de junio no tienen ningún tipo de comisión por la utilización de otros cajeros [que no pertenezcan a la entidad bancaria con la que operen]. Ayer veía cómo había una gran cola en el Banco Industrial mientras que en el Banco Nación, a 3 cuadras, había solamente 8 personas. Utilicen otros cajeros que no sean los de su banco", pidió el secretario general.

Además, sugirió hacer compras con tarjeta de débito, para evitar tener que sacar dinero, y que en todo caso tengan en cuentan que hay otros puntos de extracción, como la Cooperativa Obrera y otros supermercados.

Por último, pidió "solidaridad y mucha paciencia", ya que "las dotaciones de los bancos están disminuidas, porque mayores de 60 años, embarazadas y quienes tienen hijos en edad escolar o enfermedades de base no están yendo a trabajar".

"Lo que menos queremos en este gran movimiento de gente es que haya contagio. Debemos resguardar la salud, es para el bien de toda la comunidad", concluyó.

Qué días abren y quiénes cobran

Durante esta jornada y el lunes, martes y miércoles de la semana que viene abrirán las entidades bancarias que realicen pagos de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, y el Ingreso Familiar de Emergencia.

Jueves 9 y viernes 10 no atenderán porque son feriados de Semana Santa. Para el lunes 13, hasta el momento, está proyectado el levantamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

García explicó que con la reapertura podrán cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia quienes tienen DNI con números terminados en 0, 1, 2 y 3, por lo que pidió que los demás no vayan a agolparse "porque se van a encontrar con que no está el dinero depositado".

Las demás terminaciones serán depositadas este sábado y García pidió que, en lo posible, la gente lo cobre por cajero automático.

En caso de no contar con tarjeta para la extracción de dinero, los números terminados en 4, 5 y 6 cobrarán por caja el lunes y los terminados en 7, 8 y 9 lo harán el martes.

Los bancos que no efectúan este tipo de pagos permanecerán cerrados y en todos los casos, para pagar servicios o impuestos, se debe seguir usando home banking.

En tanto, cabe recordar que el Banco Central postergó los vencimientos de tarjetas de créditos y préstamos hasta el fin de cuarentena.

Fuerte operativo policial

A los fines de prevenir delitos, como así también de colaborar en el control de las filas, la Policía hará fuertes operativos en los distintos bancos de la ciudad.

La Policía Local pondrá a disposición sus 5 móviles con dotación completa, más 6 policías de a pie.

De la DDI habrá 10 personas distribuidas en parejas. Los móviles del comando, en tanto, van a recorrer zonas bancarias para trasladar a posibles infractores del aislamiento sanitario.

La Comisaría Primera tendrá a cargo 19 bancos; la Segunda, 4 (con apoyo de la Séptima); la Tercera se hará cargo del Banco Nación y del Provincia; la Cuarta y la Quinta trabajarán en 4 otros bancos cada una; y la Sexta estará en el Credicoop