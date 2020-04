Video: "Bahía no se merecía estar sin automovilismo nacional", contó Facundo Chapur

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Aún sin pertenecer al mundo del Turismo Carretera, la divisional nacional por excelencia, podríamos afirmar que el cordobés Facundo Chapur (26) es actualmente uno de los pilotos referentes del automovilismo argentino.

De gran suceso en el Turismo Nacional, donde se coronó en tres oportunidades, Facu también prueba suerte en el TC Mouras, cumpliendo así con los requisitos que exige la ACTC para desembarcar en la categoría madre, y de esa forma terminar de consagrarse al volante.

Desde su Córdoba natal, y mientras cumple con la cuarentena obligatoria, Chapur habló con La Nueva y dejó una amplia visión personal sobre el deporte motor actual; haciendo una especial mención sobre Bahía Blanca, donde compitió a principio de año con el TN.

Algunas de las mejores frases:

"Ojalá se puedan acomodar las cosas y el país empiece a funcionar rápido. Las primeras carreras no sé cuándo se desarrollarán, pero seguramente sea sin público y con muchas medidas de seguridad en relación al coronavirus".

"El automovilismo actual tiene un nivel muy alto y exigente. Creo que exige tanto física y mentalmente al deportista, al punto que si no lo tomás en serio, cuidándote, entrenando y alimentándote sanamente, quedás atrás y no podés competir".

"El sistema actual ha llevado a que no se generen ídolos. El ídolo se genera porque hubo un piloto que ganó 10 carreras seguidas. Y hoy casi ninguno gana dos consecutivas. Tal vez el que gana un fin de semana, a la fecha siguiente termina 40º, porque le pusieron kilos o lo penalizan".

"Tengo unas ganas bárbaras de llegar al TC. Lamentablemente empecé mi carrera por otro lado, sin saber que hoy tendría que afrontar todo ésto. En su momento debutabas directamente en TC".

"Bahía Blanca no se merecía estar sin automovilismo nacional. Es una plaza super fierrera, una ciudad que realmente transpira nafta. Si vamos a correr otro lugar donde no sean tan apasionados, no pasa nada. Pero acá, con tanta pasión, se necesitaba un autódromo. Esperemos que no se conformen y lleguen más cosas".

La nota completa: