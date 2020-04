El montehermoseño que viajó para estudiar inglés y quedó varado en Irlanda

El panorama en las calles de Dublin, de donde no puede irse el periodista Bruno Dupuy.

Anahí González

El montehermoseño Bruno Dupuy atiende la videollamada desde Dublin, donde es de noche, y con la cámara del celular filma a través de la ventana. Enfrente de su departamento las luces del hospital de niños más grande de Irlanda se reflejan en el vidrio. En la calle, ni un alma.

“Durante el día hay más movimiento. Acá no es común ver policías y no usan armas. A veces ves que una familia entera saca a pasear al perro, cuatro o cinco personas. El barbijo ya es obligatorio para entrar en los comercios y se puede salir a correr en un radio de 2km”, contó.

Tiene 22 años, es periodista deportivo (egresado de DeporTEA, en capital federal) y hasta hace un mes tenía todo planeado: haría un curso de inglés en Irlanda (donde se quedaría 8 meses trabajando y estudiando) y después renovaría la visa o se iría a recorrer Europa.

En vez de eso, está conviviendo en un departamento de Dublin con un grupo de desconocidos de distintas nacionalidades, sin poder perfeccionar su inglés y, menos aún, volver a Monte Hermoso.

Los otros inquilinos son de Nigeria, Lituania, Taiwán, Panamá y Costa Rica. Nadie ha podido retornar a sus lugares de origen.

Bruno Dupuy junto a Anthony (Costa Rica) y Giancarlo y Allan (Panamá).

“Cuando viajé el virus no estaba en Argentina, sí en España, aunque aún no se tomaban las medidas que llegaron después; pude ir a bares, restaurantes y hasta a ver al Barcelona”, dijo el comunicador, quien no ocultó su fanatismo y se mostró durante la entrevista con una campera del equipo xeneize.

“La situación sí era crítica en Italia, pero nunca sospeché, y no sé si muchos lo pensaban, que iba a llegar a este nivel de cuarentena obligatoria en todos los países, sinceramente lo subestimé”, comentó.

Pisó tierra irlandesa el 9 de marzo, se hospedó en un hostel céntrico y días después se mudó a un departamento en el barrio en el que entrenó durante toda su adolescencia el reconocido luchador de UFC, de Conor McGregor. De hecho, detrás de su hospedaje se encuentra el gimnasio en que el famoso tomaba sus clases.



Conor McGregor donó un millón de euros para repartir en los hospitales de las zonas más afectadas por la pandemia en Irlanda.

Hoy, en Irlanda la cifra difundida de afectados asciende a más de 11.500 y son más de 400 los casos fatales.

“Los latinos están como yo, todos vinimos a estudiar inglés, algunos pudieron comenzar y debieron interrumpir y otros, directamente, no pudimos. El nigeriano perdió su trabajo pero fue beneficiado por el gobierno y está recibiendo dinero semanalmente”, comentó.

El oriundo de Lituania sigue trabajando Home Office y el de Taiwán casi no sale de su habitación.

“El 11 de marzo iba a empezar el test de nivelación, pero recomendaron suspender las actividades de las escuelas, aunque no las turísticas. Los museos, bares y castillos siguieron abiertos”, contó.

Así lucen las calles de Dublin en el barrio donde reside Dupuy, quien solo sale para ir al supermercado.

Luego la cuarentena se hizo obligatoria hasta el 30 de marzo, después hasta el 19 de abril y, más tarde, hasta el 5 de mayo.

El periodista se recibió en 2018 y, el año pasado, de marzo a setiembre, recorrió varios países de América para vivir una experiencia intercultural. En el verano, trabajó como columnista en Mañana para Todos, de 10 a 12.30, por Radio 2 (90.5), de Monte Hermoso, con la conducción de Damián Danieli, corresponsal de este diario.

“No pude gestionar la visa de estudio y trabajo, tenía turno para el 6 de abril, pero todas las oficinas cerraron hasta mayo”, dijo.

La imagen desde su ventana.

Hoy su situación es compleja: al no tener visa es considerado un turista, por lo tanto, no puede acceder a beneficio alguno por parte del gobierno. No obstante debe seguir pagando su alojamiento quién sabe hasta cuándo y sin poder generar ingresos.

“Son muchos los argentinos varados en el mundo. Desde acá no hay vuelo directo y como no estoy en el grupo de riesgo, en el que están los adultos mayores, las embarazadas y los niños, no tengo prioridad en los vuelos para volver a Argentina”, indicó.

“La única manera de enterarme de los vuelos es viendo las redes o la página de la Embajada Argentina. Tengo en claro que van a salir varios aviones para allá con gente que esté en peor situación que yo”, dijo.

Recién en mayo, con suerte, podrá ir a algún aeropuerto de Londres o de Frankfurt y quedarse hasta encontrar algún vuelo.

Una a favor: solicitó realizar el curso el año que viene y obtuvo una respuesta positiva por parte de la escuela en que aplicaba la visa.

“Mis padres viven en Monte Hermoso y están preocupados, obviamente, pero yo estoy bastante tranquilo. Estoy guardado desde hace un mes”, contó.

Las medidas tomadas por el gobierno

*El gobierno de Irlanda ordenó a principios de marzo el cierre de escuelas y universidades del país.

*Desde el 28 de marzo solamente están exentos los trabajadores de sectores esenciales, los que deban acudir al médico, las salidas para la compra de productos esenciales o para hacer ejercicio.

*También están prohibidas las reuniones públicas o privadas "de cualquier número de personas", fuera del hogar.

*El Parlamento adoptó una ley de emergencia, que prevé principalmente un congelamiento de los alquileres, así como créditos de emergencia.

*“Todo el mundo debe quedarse en casa, sean cuales sean las circunstancias", explicó el primer ministro, Leo Varadkar.