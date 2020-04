"Seguir viviendo sin tu amor", de Spinetta, es la canción nostálgica más escuchada en Argentina

El clásico Seguir viviendo sin tu amor, que Luis Alberto Spinetta lanzó en 1991 en el entrañable disco Pelusón of milk, es el tema nostálgico de décadas pasadas más reproducido por los usuarios de Spofity en Argentina.

En Argentina, entre las canciones más reproducidas por décadas se destacan: Jailhouse Rock, de Elvis Presley, de los 50; Muchacha (Ojos de Papel), de Almendra, de los 60; Seminare, de Serú Girán, de los 70; 11 y 6, de Fito Páez, de los 80; y Spaghetti del Rock, de Divididos, del 2000.

El tema de Divididos, Spaghetti del rock, incluido en el álbum Narigón del Siglo, Yo Te Dejo Perfumado en la Esquina para Siempre, que el power trío publicó en el 2000, resulta también la segunda canción más escuchada por los argentinos, luego de Seguir viviendo sin tu amor, y está seguida por Juntos a la par, que Pappo publicó en Buscando un amor, de 2003.

Estos datos fueron el resultado de una medición global sobre tendencias en los consumos musicales que realizó Spotify sobre su plataforma durante la primera semana de abril, y en la que se notó un incremento del 54 por ciento en los oyentes que crean listas de canciones con temática nostálgica y aumento en la escucha de música de los 50, 60, 70 y 80.

Estos números se dan en paralelo al período de aislamiento social preventivo, y en algunos casos obligatorio, que se puso en marcha en la mayoría de los países para contener la propagación del coronavirus que azota al planeta desde diciembre pasado.

En consonancia con las mediciones y consultado por Spotify, el escritor y experto en Ciencias del Comportamiento David DiSalvo expresó: “La nostalgia, a muchos de nosotros, nos regresa a un tiempo en el que nuestras vidas parecían más simples y teníamos mayor control”.

En esa línea, una de esas artistas que puede estar ayudando a transportar a los oyentes a momentos más alegres, es Cyndi Lauper, cuyo hit Girls Just Want to Have Fun fue uno de los más reproducidos de los 80 durante la semana pasada, con más de 2,3 millones de escuchas. (Télam)