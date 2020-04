"Ojalá el presidente tenga la fuerza para unir a los argentinos", dijo Oscar Ruggeri

Si bien Oscar Ruggeri no integra técnicamente el grupo de riesgo ante la crítica situación que se vive en el mundo por el coronavirus, el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 se tomó muy en serio los recaudos y desde antes que se dictara el aislamiento obligatorio, se encerró en su casa para preservarse.

"Si en otros países como Italia y España estaban pasando esas cosas, yo pensaba que nosotros nos teníamos que adelantar... ¿Qué? ¿El virus me va a pedir documento para ver la edad?", afirmó Ruggeri.

El "Cabezón" aprovechó para darle un mensaje al presidente Alberto Fernández.

"Hizo muy bien cuando cerró el país y me encantó cuando habló y al lado suyo estaba Larreta, que no es del partido de él. Me gustó esa combinación. Ojalá que tenga la fuerza para unir a los argentinos", señaló.

"Le va a costar, pero Dios quiera que pueda hacerlo. Y en lo económico, que es grave, veremos cuando se termina esto. Siempre tuvimos problemas con la plata. De alguna manera se solucionará", sostuvo.

"Pienso que ahora podríamos estar peor; podríamos tener un montón de gente muerta. Es lo que hay que evitar desde el primer día que nos quedamos en casa. Ya lo dije: 'el virus no mira el documento'", remarcó.

Además, el exBoca, River, Vélez, San Lorenzo, Lanús y Real Madrid, entre otros clubes, dejó su punto de vista acerca de si los jugadores deberían o no bajarse el sueldo para ayudar a los clubes.

"Es meterse en el bolsillo de cada uno. No es fácil. Yo digo 'vamos a bajarnos el sueldo'. Perfecto. Quiero saber qué hacen con mi sueldo. Me parece bien la actitud de los jugadores de Racing. Si cobran los empleados del club, bárbaro. Pero si después va para cualquier lado y hacen un desastre, no", sintetizó.

Ahora si vos me decís “los de Primera A van a colaborar para juntar para darle a los de la B y la C”, me encantaría. El tema es cómo hacerlo".

"Si yo estuviera en el gremio haría algo así. Llamaría a los capitanes de los equipos grandes de la A y les diría eso. “Vamos a ayudar a los del Ascenso. Juntemos. Ponzio, a ver: ¿cuánto plata puede juntar River? ¿Tevez, cuánta puede juntar Boca?”. Sabés la ayuda que les daríamos...", cerró.