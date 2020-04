Fue compañero de Michael Jordan y estuvieron tres años sin hablarse

El ex basquetbolista Dennis Rodman, compañero de Michael Jordan en Chicago Bulls, contó hoy que estuvieron "tres años" sin dialogar, en medio de la conquista de tres títulos de la NBA de los Estados Unidos.



Era divertido jugar con Jordan y Scotty Pippen pero durante tres años no nos hablamos, no crucé una sola palabra con ninguno de los dos fuera de la cancha", detalló el ex San Antonio Spurs en una nota con diario Marca, de España.



"Michael era el anotador, Scottie era Robin y yo era el tipo que recogía la basura. Nos complementábamos muy bien en la cancha", recordó sobre el tricampeonato de 1996, 1997 y 1998 con Chicago Bulls.



Además, Rodman sumó dos consagraciones con Detroit Pistons en 1989 y 1990, luego se fue a San Antonio Spurs en la temporada 92-93 y a los dos años recaló en los Bulls.



Su carrera se completó con los pasos por Los Ángeles Lakers y Dallas Mavericks, donde se retiró en la 99-00 con 38 años. (Télam)