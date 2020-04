Crece la preocupación de los bahienses en Tailandia: "Nos sentimos solos"

Pasan los días y continúan en Tailandia cerca de 450 argentinos varados, en el marco de las disposiciones por la pandemia del coronavirus, al no poder concretar un vuelo que los traiga a nuestro país.

"Yo salí de Argentina el 2 de marzo, antes de que todo esto explotara, y venía a un país de bajo riesgo. Hasta el 25 tenía el vuelo confirmado, pero con la noticia del cierre de las fronteras, la aerolínea me lo canceló. A mi me avisaron que el vuelo salió, pero que a los argentinos no nos llevaba porque llegaba hasta San Pablo y no hasta Argentina. Ahí empezó la odisea", sostuvo el bahiense Ricardo Durán esta mañana por LU2.

Hace unos días otra bahiense también contó que se encuentra en aquel país asiático: viajó por su luna de miel junto a sus dos testigos de casamiento.

Durán señaló que han tenido contactos con la embajada, a través de "representantes" que se organizan a través de WathsApp, aunque no han obtenido una respuesta tranquilizadora.

"Nos dicen que todo depende del Ministerio de Salud y de la ANAC (Administracion Nacional de Aviación Civil) y que tenemos que seguir negociando con nuestra aerolínea. Dependemos de un vuelo de repatriación, lamentablemente", sostuvo.

"Nos exponemos —continuó— a cualquier protocolo en Argentina, incluso a que nos hagan pagar el hotel, si total lo estamos pagando acá. Y cuando vean que estamos sanos, que nos dejen volver a casa. Acá también hay cuarentena, vamos al supermercado y volvemos, no hacemos nada más que las compras, y nos controlan la temperatura en todos lados. Gracias a Dios no hay ningún contagiado".

Durán dijo que ahora Tailandia también cerró sus fronteras, que nadie allí recibió ayuda económica y que, por tal motivo, crece la angustia y la incertidumbre.

"Vine de vacaciones 20 días y ya llevo 45. La aerolínea reprogramó el vuelo varias veces; pero en realidad, lo que hacen es patear la pelota para adelante porque no saben cuando Argentina nos va a autorizar el regreso", advirtió.

"A nadie, por lo menos a los que estamos en Bangkok, nos han dado una ayuda financiera. No nos sobra la plata, hicimos un esfuerzo para llegar acá, pero tampoco somos vulnerables. Entonces no ayudaron a nadie (desde la embajada), todo lo estamos bancando nosotros y el problema mayor es que no sabemos hasta cuando", añadió.

"Hay gente que ya no tiene para vivir y algunos no tienen medicamentos. Nos sentimos solos. Gracias a Dios, Tailandia es un país en el que nos podemos mantener, lo que pasa es que vos venís con la idea de 20 días y ahora cómo hacés números con esta incertidumbre. Mi aerolínea hasta junio no vuela", completó.

Los argentinos tienen una cuenta en las redes sociales (Argvaradosentailandia), donde comparten información y notas de los distintos medios que reflejan su situación.