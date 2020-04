Delivery: instructivo para repartidores y locales

EMPLEADORES:



✔ Deben brindar todos los elementos básicos de seguridad a los empleados:



– Alcohol en gel.

– Permitir el acceso para el aseo y desinfección personal con agua y jabón.



✔ Deben mantener la ventilación permanente en el lugar de despacho de mercadería.



✔ Deben desinfectar mostradores, vitrinas, picaportes, cajas, computadoras, etc., con mucha frecuencia.



CONSUMIDORES:



✔ Respetar la distancia de 2 metros.



✔ Desinfectarse las manos antes y después de recibir el pedido.



✔ El pago y la entrega del pedido que sea los más rápido posible. Optar por medios de pago electrónico. Sino, tenga el dinero justo. Evite el intercambio de billetes.



✔ No tocarse la cara (ojos, nariz, boca) luego de haber recibido el pedido.



✔ Tirar los envoltorios y envases descartables.



REPARTIDORES:



✔ Lavarse y desinfectarse las manos luego de la entrega. Haya tocado el dinero o no.



✔ Evitar el contacto físico con los consumidores.



✔ Respetar la distancia de 2 metros.



✔ Evitar tocar puntos de contacto y superficies.



✔ No llevarse las manos a la cara: boca, nariz, ojos.



✔ Desinfectarse entre la entrega de pedidos.



✔ Al regresar al hogar bañarse y cambiarse de muda.



✔ Desinfectar con la mezcla de alcohol (70%) y agua (30%) los móviles de reparto: motos, bicis, autos.



Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus.