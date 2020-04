Registro de ingreso a la ciudad de Bahía Blanca

Deberán informar si han tenido síntomas de sospecha o contactos con personas de riesgo, se le solicitarán datos de contacto para poder realizar el seguimiento o monitoreo, y se le informará que durante 14 días deberá cumplimentar un aislamiento domiciliario obligatorio y estricto, aún si no tuviera síntomas compatibles, por el alto porcentaje de pacientes asintomáticos con portación de COVID-19.

Datos requeridos:

* Nombre y apellido

* DNI

* Teléfono de contacto

* Dirección

* Lugar de Procedencia (verificar los lugares donde estuvo los últimos 14 días)

* Patente del auto (para unificar acompañantes)

* Firma (carácter de declaración jurada)

Se indicará:

* No salir del domicilio

* No recibir visitas

* No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)

* Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente

* No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, etc.), mate y utilizar elementos de aseo de forma exclusiva (jabón, toalla).

* Ventilar los ambientes.

* Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable (desechar inmediatamente)

* Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas, mesadas, sillas, escritorios de trabajo y otros utilizados diariamente como picaportes y teléfono celular) de la siguiente manera: Con una solución de agua y detergente, enjuagar con agua limpia, desinfectar con una solución de 100 ml de lavandina de uso comercial en 10 litros de agua.

* Ante la presencia de síntomas (tos o fiebre o dolor de garganta o falta de aire), comunicarse, si es posible telefónicamente y en forma inmediata, con el servicio de salud.

Serán seis los puntos de control:

5 a cargo de Policía Local y uno de la PSA. 50 efectivos trabajarán las 24 horas.

Ubicación:

* Rotonda Grünbein (sobre ruta 3).

* Rotonda Ruta N°51

* Rotonda Ruta N°33

* Rotonda Ruta N°35

* Rotonda General Daniel Cerri

* Ruta 3 vieja, en cruce de ingreso a aeropuerto

Zonas de transmisión local en Argentina al 12/04/2020:

* Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En provincia de Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al *Área Metropolitana:

- RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate.

- RS VI (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes.

- RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz.

- RS XI en los siguientes municipios: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente.

- RS XII: La Matanza

*Provincia del Chaco

*En Santa Fe: Ciudad de Santa Fe - Rosario - Rafaela

*En Córdoba: Ciudad de Córdoba – Alta Gracia – Río Cuarto

*En Tierra del Fuego: Ushuaia.