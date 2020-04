"Le dediqué muchos años al deporte y lo voy a llevar siempre conmigo", expresó Lisandro Husman

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

A base de humildad, sacrificio y acelerador, Lisandro Husman supo ganarse el cariño y respeto de miles de fanáticos de Bahía Blanca y la región desde principio de milenio, cuando descubrió una de sus grandes pasiones: el Speedway.

"Liyi", oriundo de Bonifacio, cumplió a raja tabla con el manual académico de formación de piloto, transitando paso a paso por las categorías formativas hasta desembarcar en 500cc, donde poco tardaría en mostrar su calidad.

"Una vez que cumplí mis metas y objetivos empecé a bajar un poco la intensidad. Pero le dediqué muchos años al deporte y lo voy a llevar siempre conmigo. Lo dejé de lado porque había otras prioridades", nos cuenta Husman, quien tras el Estival 2015/2017 decidió colgar el casco momentáneamente.

"Hace rato que vengo prometiendo que me subo. Las ganas no me faltan, pero siempre termino desistiendo por una u otra razón. La moto está lista, faltarían hacerle unos retoques, y yo también me tendría que acomodar un poco", reconoció el campeón de 500cc en 2005 y 2006 (Dublin).

Tras aquella doble consagración consecutiva, la última de ellas ante el recordado austríaco Manuel Hauzinger, a Liyi se le abrió la posibilidad de probar suerte en el viejo continente.

"El primer año (2007) fui solo y el siguiente con mi hermano (Flavio, ex piloto). Recuerdo que trabajábamos en Noruega de 6 a 21, con solo media hora para comer. Los miércoles corría en la Liga 1 de Dinamarca y los sábados en Noruega. Entonces los martes terminábamos de laburar, cargábamos la moto, manejábamos toda la noche y a las 11 ya estaba corriendo. A la mañana siguiente, otra vez trabajando. Era una locura", rememoró.

"Mi última experiencia en Europa fue en 2011, en la carrera clasificatoria (Alemania), a la que fui con el Chipi (Julio) Romano; fue una aventura muy buena. El sacrificio que hay que hacer es enorme, por eso destaco lo que están haciendo los chicos argentinos afuera", agregó Husman.

Husman (15) ganando una serie de la clasificatoria al Mundial, disputada en Alemania en 2011. Su escolta, el local Martin Smolinski, años más tarde sería piloto del GP.

Simplemente no se le dio, aunque a muchos nos quedará la duda: ¿hasta a dónde podría habría llegado el talento del oriundo de Bonifacio en competencias europeas?

--¿Llegaste a medirte de igual a igual y en las mejores condiciones con el resto?

--No siempre. Es como todo, hay veces que tenés días buenos y otros que no. Llegué a tener grandes ofertas que al final se cayeron. Por ahí en una carrera me iba bárbaro y en la siguiente tenía problemas. Es como cualquier deporte, tenés altos y bajos. Pero en líneas generales anduve bien.

"Recuerdo un par de series donde pude ganarles a pilotos que corrían al mejor nivel y que al tiempo trascendieron. Eso para nosotros era una alegría y satisfacción increíble. Más que cumplido el objetivo que me había propuesto", agregó.

Por último, Husman se refirió al presente deportivo del pringlense Nicolás Covatti, compañero de camada y de innumerables competencias en suelo argentino.

"Nico es un excelente piloto, aunque está demás decirlo porque está a la vista. Lo que ha hecho es para felicitarlo, no es nada fácil; más cuando tenés que arrancar de abajo y solo. Es el mejor piloto que tuvo Argentina hasta ahora", cerró.