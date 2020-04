Efectos del parate: canchas vacías y deudas que acumulan los clubes

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

y Fabián Osvaldo Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Estadios vacíos, pastos altos y puertas cerradas…

La imagen se repite en la mayoría de los escenarios de nuestra ciudad, donde la pelota, y las actividades deportivas, se tomaron un descanso obligado por el efecto coronavirus. Algunos la reman, otros están en situación crítica y, los menos, todavía resisten.

El testimonio de los presidentes, o miembros de la comisión directiva de los 17 clubes afiliados a la Liga del Sur, que tienen que hacer malabares para subsistir.

HURACÁN

Hugo Carlino, presidente



“La situación de Huracán es crítica, como la mayoría de los clubes de barrio. No tenemos el mismo ingreso que otras instituciones y pertenecemos a un sector de la ciudad que está siendo muy castigada y donde se tiene que repartir bolsones de mercadería. Lamentablemente, hace más de 20 días que no podemos utilizar la cancha de sintético que recientemente inauguramos y que mantiene tanto al predio del fútbol menor infantil de la entidad como a los profesores.

“Afortunadamente, los servicios y los empleados del club están al día. Se abonó un mes de entrenamiento de los futbolistas, quienes se mantienen en movimiento a través de los trabajos que les manda el preparador físico. Nos manejamos con algunos fondos que nos habían quedado y con algún que otro sponsor que nos sigue respondiendo.

“A su vez, no pudimos lanzar una rifa para recaudar fondos y pagar gastos extras, como el mantenimiento del sistema de riego nuevo. También se cayó la Fiesta del Camarón y el Langostino, que nos genera un ingreso importante”.

DUBLIN

Leandro Casquero, tesorero

“Este parate nos afecta muchísimo, ya que al no haber actividad la mayoría de las familias no paga las cuotas y, por lo tanto, no tenemos los recursos necesarios para solventar los gastos. El único ingreso económico con el que contamos es la cuota de socios y de la actividad que realizan quienes asisten a nuestra institución. No contamos con ningún subsidio, ni con sponsors.

“A los profesores les entregamos una parte del sueldo correspondiente al mes de marzo, pero ahora -mientras se extienda esta situación- se nos complica poder cumplirles. Somos conscientes de que tanto ellos como nosotros estamos sufriendo con este tema, pero primero está priorizar la salud de todos. Dejame destacar el compromiso de los 'profes' que están realizando los entrenamientos de forma online.

“Como no contamos con los recursos necesarios, y debido al aislamiento obligatorio, se nos complica poder mantener el predio. Pese a ello, tratamos de estar presentes quienes conformamos la comisión directiva, tanto para los mantenimientos mínimos del club, como para repartir a nuestros socios en condiciones más vulnerables los bolsones de mercadería que envía el municipio.

“Respecto de los servicios, nuestra intención es no atrasarnos con los pagos. Estamos tratando de administrar el poco dinero que ingresa. También esperamos buena voluntad y compromiso de la municipalidad para poder atravesar esta situación de la mejor forma posible”.

VILLA MITRE

Juan La Rocca, presidente

“Más allá de lo deportivo, este parate nos afecta muchísimo desde lo institucional. Obviamente se está demorando todo lo que habíamos planificado y las obras que estaban en ejecución. Pero lo que más nos preocupa es ver cómo podemos cumplir con las obligaciones hacia las personas que trabajan en el club.

“Nuestros principales ingresos son las cuotas de socios y las cuotas de las distintas actividades que se desarrollan en el club, además de las publicidades. Esperemos que nos afecte lo menos posible, ya que es fundamental para mantener los empleados y deportistas. Debemos ser solidarios.

“Los predios se mantienen con el personal del club dedicado a esas tareas, ejecutándolas dentro de lo permitido. Tenemos la suerte de contar con personal viviendo en los predios y eso facilita el trabajo.

“Para los servicios, como para todas la obligaciones --y dependiendo de la cobranza-- seguramente tengamos que apelar a la financiación y créditos”.

PUERTO COMERCIAL

Hugo Andreanelli, presidente

“Realmente creo nadie se esperaba esto y a Comercial, como a la mayoría de las instituciones, le pegó muy duro. Los principales ingresos son las actividades que se desarrollan en el club y las cuotas sociales. De hecho, abrimos un CBU y un link para que la gente del club pueda pagar las cuotas. Respecto de los sponsor, tanto para fútbol como para básquetbol, algunos se bajaron debido a toda esta situación.

“En principio, como medida, tratamos de cumplir con nuestra secretaria administrativa. Y en el caso de los deportistas de la entidad, cada área de estas disciplinas está viendo cómo se puede manejar hasta que pase este parate. Y es la misma gente del club la que se está encargando de mantener las canchas de Primera y menores.

“En marzo pudimos cumplir con el abono de los servicios y ahora veremos cómo seguir. Sinceramente, hoy la prioridad es la familia de todos y la salud. Y dejo una frase que leí por ahí: 'No hay apuros para volver a jugar, pero cuando volvamos a jugar, me gustaría ver a todos en la cancha. Que no falte ninguno'”.

PACÍFICO

Gasón Federici, presidente

“Es una preocupación de todos los clubes. Conformamos grupos de whatsapp con dirigentes de todas las asociaciones deportivas y existe preocupación para la falta de ingreso de dinero y el no aporte de las cuotas sociales o las diferenciales de cada actividad. Los ingresos por publicidad son mínimos; incluso, y es entendible, algunas pautas se han bajado debido a esta problemática.

“Al socio le generamos una red de comunicación digital para que pueda colaborar o, en la medida de lo posible, ayudar al club mediante transferencia bancaria, o el sistema de mercado pago, de su cuota social. En fútbol la realidad social es otra, se torna más difícil.

“Las canchas de tenis son regadas sistemáticamente por personal de la subcomisión dos o tres veces por semana. En fútbol no podemos tener el mantenimiento que deseamos, aunque, al igual que le hockey, el control se lleva a cabo.

“Los gastos de marzo los hemos afrontado, pero en abril la preocupación aumenta y habrá que hablar con los empleados para llegar a un acuerdo en común. Esto es día a día, siempre apoyando cada decisión en materia de salud”.

LA ARMONÍA

Adrián Macre, presidente

“No estamos ajenos a la realidad de todos. Obviamente nos afecta muchísimo. En este parate, al no haber movimientos, lamentablemente no se pueden gestionar ni sumar ingresos. A eso le tenemos que agregar que se frena el ingreso por cuotas sociales y de las actividades.

“Lanzamos un comunicado para que, a través de Mercado Pago, puedan abonar la cuota social e invitamos a los padres, a los que puedan, porque sabemos entender la situación, a que paguen la cuota de las actividades.

“Además, desde la comisión y la subcomisión de fútbol estamos trabajando para ayudar a varias familias de La Armonía acercándoles alimentos, porque realmente la están pasando mal. Cada club tiene distintas realidades y hay muchas familias de nuestro club que la están pasando mal. Se armó un buen equipo de trabajo y estamos colaborando con la gente que más necesita.

“Dentro de las normas vigentes en cuanto al aislamiento, la gente del club está tratando de mantener los predios de la mejor manera. Hasta ahora tenemos cubiertos todos los impuestos, pero de ahora en adelante dependemos de la predisposición del asociado y de los padres para poder cumplir. De lo contrario, tendremos que adherirnos a los planes de pagos que nos ofrezcan las empresas.

“Quiero agradecer a las familias de La Armonía por el sentido de pertenencia y por estar siempre predispuestos a ayudar a la institución”.

LIBERTAD

Julio Leguizamón, presidente

“Como a todo el universo de entidades deportivas, asociaciones civiles y ONG’s, entre otras, esta pandemia y la necesidad de mantener las actividades frenadas, con el fin de que no se propague la misma, genera un gran impacto negativo en la ecuación económico-financiera de nuestra institución. Normalmente son las actividades que se le brinda al socio, los encuentros deportivos, alquileres de espacios y publicidades, las que generan el ingreso de recursos, con los cuales el club se sustenta y afronta sus obligaciones. Llámese servicios de luz, gas, agua, sueldos, entre otros.

“Actualmente sólo contamos con el ingreso que se pueda llegar a recaudar de las cuotas que se deben de meses anteriores y con aportes extraordinarios que puedan llegar a hacer los socios que se solidarizan con la situación que atraviesa el club.

“Por el momento estamos esperando el resultado de la cobranza de cuotas generadas en abril, que se emitieron los primeros días del mes. Las mismas se confeccionaron con un valor reducido, para que no sea oneroso para el padre y que le sirva al club para poder cumplir con los gastos mínimos para mantener al club operativo. Estamos en una situación dolorosa en la que debemos lidiar con mantener el club mínimamente desde lo operativo y poder afrontar los costos fijos (servicios, administración y mantenimientos).

“Un grupo de socios y directivos colabora con en el mantenimiento de todos los espacios del club . En turnos rotativos van cumpliendo las tareas esenciales como cortar el césped, regar, fumigar, etc. “Por el momento no es necesario realizar ningún plan de pagos, ya que contamos con reservas para cubrir los próximos vencimientos. El próximo mes de mantenerse esta situación, y no habiendo recaudado la totalidad o más del 50 por ciento de cuotas, seguramente nos veremos obligados a posdatar el pago de algún servicio”.

VISTA ALEGRE

Felicidad Ugarte, presidente

“En nuestra institución los profes son voluntarios. Con Carlos Mansilla a la cabeza, los papás del club son los entrenadores de las categorías y no cobran un peso. A su vez, tenemos un convenio con un CEF y hay dos preparadores físicos que trabajan con los chicos.

“En cuanto al mantenimiento de los espacios, la gente que integra la comisión se encarga de todo y trabajamos con el mismo objetivo. Tenemos pocos ingresos, pocos socios y los que pagan aún menos. Se cobrar una cuota de 100 pesos y es sólo para los adultos. Si bien tenemos una cuota para el fútbol, la gran mayoría de los chicos están becados.

“A su vez, tratamos de sumar alguna otra actividad para recaudar fondos y así afrontar gastos extras como por ejemplo arbitrajes. Desde hace algún tiempo, no tenemos nadie que nos aporte: ni subsidio, ni ayuda económica. Anteriormente nos ayudaron con el tema del agua y también en la iluminación.

“Como no tenemos muchos gastos en cuanto a los servicios, no hemos tenido mayores problemas para afrontarlos. Por ahora, estamos bien organizados.

“Seguramente no será fácil volver a arrancar después de este parate. Habrá mucho entusiasmo, pero también mucho miedo. Tendremos que redoblar esfuerzos. Y este grupo lindo de trabajo -que se formó, unido y responsable-, hará todo lo posible para que los chicos puedan seguir teniendo su actividad”.

OLIMPO

Angel Tuma, presidente

“Institucionalmente habíamos logrado acomodar el club y las distintas disciplinas. Arrancamos en marzo con una muy buena cobrabilidad de las cuotas sociales y de cada una de las actividades, cuestión que hacía mucho tiempo que no sucedía en nuestra entidad. Obviamente, con esta pandemia, tuvimos que cerrar totalmente la institución.

“En fútbol dependemos de los ingresos AFA y del aporte fijo que tenemos por las publicidades en la indumentaria del equipo. Estamos complicados poder cumplir con los empleados del club y vamos a depender de la buena voluntad de los socios en esta etapa tan difícil. Largamos una campaña pidiéndole al socio que nos ayude, pero sabemos que es complicado.

“Respecto del mantenimiento de los predios y la cancha del estadio Roberto Carminatti, se mantiene con una guardia permanente de gente que se dedica a eso y creemos que los campos de juego van a estar en buen estado una vez que se retome con los campeonatos.

“Por ahora estamos cumpliendo con los servicios, pero todo dependerá de cómo siga esta situación y, en todo caso, lo resolveremos sobre la marcha. Hoy hay otras prioridades más importantes”.

BELLA VISTA

Jorge López, presidente

“La complicación es general, desde el cobro de una cuota hasta el tener que afrontar gastos por servicios o vencimientos. En este momento nuestra mayor preocupación pasa por el tema de la salud, en primer lugar, y por la recaudación.

"En una reciente reunión en la Liga hicimos hincapié en varios temas, aunque lo más preocupante es la falta de ingresos para poder cumplir con el plantel de profesores y técnicos.

“Las tareas se centran en poder mantener las instalaciones y el predio, porque todo estará inactivo hasta tanto no se supere esta situación que da la sensación viene para largo. Y luego habrá que analizar si los clubes están en condiciones de jugar sin público, como se ha mencionado. En nuestro caso sería casi imposible jugar así”.



TIRO FEDERAL

Daniel Leobono, vicepresidente

“El club sigue funcionando con lo mínimo e indispensable. Se realiza el mantenimiento gracias al trabajo de nuestro casero (Oscar Ruiz), quien se encarga de la cancha y las instalaciones. Al no haber actividad la situación se torna difícil, porque resulta casi imposible poder cobrar cuotas sociales o generar ingresos para pagar sueldos, ya sea a empleados, jugadores y cuerpo técnico.

“No sé cómo vamos a salir de este momento, aunque necesitamos que el hincha se acerque al club una vez que todo esto se termine.

Oscar Ruiz, el encargado que tiene Tiro para mantener las instalaciones.

“Afrontar vencimientos es casi imposible, aunque es un tema que afecta a todos los clubes. Lo importante es preservar la salud, luego se irá viendo cómo salimos adelante”.

ROSARIO

Martín Pereda, presidente

“Hoy tenemos cero ingresos. No tenemos un sistema bancarizado para cobrar la cuota social; lo estábamos implementando cuando nos agarró el parate. Los sponsors tampoco pueden cumplir. El Bingo, que nos auspicia a nosotros, está cerrado; es imposible que pueda aportar ahora.

“Si la solución es jugar sin público luego de transcurrido el plazo de cuarentena nosotros no podemos jugar. Acá no cobramos derechos televisivos, vivimos del hincha que va a la cancha.

“Hablamos y licenciamos a todos los empleados, quienes entendieron la situación. No estamos pagando a nadie. El club se mantiene con la colaboración de los dirigentes y allegados. Tuve que cortar el pasto y lo hice; nos turnamos.

“De luz pagamos 15 mil peses por mes. Acá hubo dirigentes que sacaron plata de su bolsillo para pagar los últimos servicios. No sé si podemos seguir así, porque no hay ningún plan para los clubes”.



PACÍFICO (C)

Marcelo Angelini, presidente

“El panorama es complicado y lo tratamos de sobrellevar de la mejor manera. Si bien no tenemos que afrontar el pago de sueldos de jugadores, tampoco disponemos de ingresos.

"Acordamos con los cuerpos técnicos de inferiores pagar lo trabajado y esperar hasta que se reanude para ver los caminos a seguir.

“Llegaron las boletas de la luz, por lo que estamos tratando de juntar la plata para poder pagar, ya que nuestras fuentes de ingresos (canchas de paddle, fútbol 5 y cuotas que aportan las actividades menores) están todas frenadas.

“La secretaria del club es Paola, quien colabora desinteresadamente. Y el canchero es el ‘Peque’ Vogel, quien nos ayuda a cortar el pasto y a limpiar las instalaciones. La gente en Cabildo es consciente de la realidad de su club, y todos apoyan y colaboran”.

SAN FRANCISCO

Jorge Dambolena, presidente

“Estamos mal, muy mal… Desde que pasó esto de la pandemia los únicos que entran al club, y al predio de menores, son dos personas; y una de ellas soy yo. No viene nadie…

“Es imposible cobrar la cuota de los chicos o la cuota social. Lamentablemente así se hace difícil afrontar los compromisos asumidos. Tengo que cumplir con lo que puedo, teniendo en cuenta que al único que me da una mano todos los días no le puedo fallar.

“Nos embarcamos en sembrar la cancha de menores, que necesita mantenimiento diario. Ahora nos están llegando los vencimientos de los elementos adquiridos y no sé cómo voy a pagar.

Jorge Dambolena va al club todos los días, pero necesita colaboración.

“Es una situación dramática para la mayoría de los clubes. Yo lo vivo con intensidad porque dejé la vida acá adentro, no puedo estar sin ir a la cancha, no me puedo desentender. También soy consciente de que mucha gente se quedó sin cobrar o no sabe si tendrá trabajo luego de esto; no puedo exigir nada, pero me gustaría que no se borren todos, que el que pueda colaborar y pagar la cuota que lo haga.

“En lo futbolístico, los técnicos y los profes se preocupan, están en contacto con los pibes y les mandan tareas. Pero es complicado hacer planes a futuro porque no se sabe cuándo se termina. Y después sería raro que empiece, porque un club como el nuestro no está en condiciones de jugar sin público”.

SPORTING

Néstor Hernández, presidente

“Se complica la cobranza de la cuota social porque acá todavía se hace casa por casa. Al finalizar este mes lo vamos a sentir mucho, porque era un ingreso para pagar a personal de trabajo y los servicios. Los ingresos por publicidad fueron hasta marzo, pero la de este mes será casi imposible, porque uno tampoco tiene cara para ir a pedir que cumplan cuando todo está cortado.

“Con los técnicos, profesores y jugadores se acordó pagar los 15 o 20 días que trabajaron, pero no podemos ir más allá porque no disponemos de ingresos. Hasta tuvimos que dar de baja los cobros por débito de servicio bancarios porque no se puede depositar. También cortamos el pago de los seguros de los colectivos que habíamos comprado.

“Tratamos de cumplir con los cancheros, por el mantenimiento de los tres predios. Y en el club de bochas se trabaja a puertas cerradas de manera individual; uno va a pintar y luego otro a arreglar lo que hace falta. Ni siquiera pudimos comenzar con el proyecto de la escuelita de bochas.

“Hicimos una inversión en obras, soltamos algunos cheques y ahora no tenemos ingresos. El panorama es complicado”.

LINIERS

Carlos Pablo, presidente

“Institucionalmente nos afecta como a todos los clubes, teniendo en cuenta que hay un parate total de actividades Desde lo económico nos influye la inactividad, porque mucha gente no accede a pagar. Hemos armado un protocolo vía depósitos a las cuentas del club; envían el comprobante por mail y lo chequeamos.

"La gente de Liniers tiene muy buena predisposición y nosotros también tenemos la intención de seguir pagándole a los 'profes', quienes siguen trabajando y planteando rutinas de manera virtual.

“El club puede estar mejor parado que otras instituciones, aunque nuestros ingresos, por diferentes motivos, están previstos para obras. Tratamos de ser lo más austeros posibles cumpliendo con nuestras obligaciones, entre ellas sueldos, cargas sociales, servicios y los proveedores.

“Estamos esperando que se reactive todo porque tenemos compradas las canchas de césped sintético (la obra demandó más de 18 millones de pesos) y si bien el movimiento de suelo está listo nos está faltando el armado de las mismas. También compramos el cerramiento de un gimnasio muy grande en Alem, con un costo cercano los 10 millones. Y necesitamos que se libere la mano de obra para construirlo.

“En lo futbolístico disponemos de un plantel calificado, que es caro y hay que cumplirle. Estamos a la expectativa de lo que pueda suceder con el Regional Amateur. Lo mismo le sucede a Bella Vista y los clubes que participan en el Federal A”.

SANSINENA

Fabián Diana, presidente

“Nos agarra muy mal, porque desde lo deportivo Sansinena venía en un buen momento. En el último partido estuvimos a un minuto de estar cuartos en la tabla de posiciones, el equipo venía con una secuencia de triunfos y empates muy importantes. Y con el resto de las actividades ya comenzadas, con el año programado de una manera que nos hace replantear todo.

“Los principales ingresos son los sponsors y lo que recibimos de la AFA, que seguirá estando durante este mes. De las publicidades va a ser muy difícil percibir dinero, con lo cual esto complica la economía del club, como complica a la mayoría de las instituciones.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de cumplir con cada uno de los empleados. Somos un club con una infraestructura chica, tenemos muy pocos empleados. Y con el plantel del Federal A buscaremos ponernos al día en el corto plazo.

Fabián Diana se lamentó por los resultados deportivos de Sansinena en el Federal A.

“Hoy está totalmente cerrado, las canchas (principal y auxiliares) son regadas por la persona que vive en el predio, con el mantenimiento básico: corte de pasto, etc. La cancha principal luce muy bien, porque llovió y está hermosa.

“En el tema vencimientos estamos tratando de pagar, se hace muy complicado, veremos qué hacemos con los impuestos, porque no están ingresando pagos de los socios. Ojalá se normalice todo pronto”.