Tasas: apenas tres municipios de la zona se animaron a disponer la suspensión de pagos

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Agencias de La Nueva / laregion@lanueva.com

Apenas tres municipios de la región -Villarino, Coronel Dorrego y Coronel Pringles- han tomado la decisión de eximir del pago de tasas a los sectores más golpeados por la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional a partir del 20 de marzo.

El número parece bajo si se toma en cuenta que la medida venía siendo reclamada desde hace semanas por distintos sectores -incluso algunos que fueron exceptuados del aislamiento y cierre obligatorio- pero se explica por el temor que tienen los intendentes a tomar una decisión que oscurezca aún más el negro panorama que vislumbran para este mes en materia de ingresos.

“No es fácil disponer una exención en estos tiempos. Sabemos que este mes va a haber una caída fuerte de la coparticipación, lo que nos va a dejar vulnerables, dependiendo en gran medida de lo que podamos recaudar por nuestros medios”, explicó el intendente de Patagones, José Luis Zara.

Autoridades de la cartera económica de Tornquist señalaron, ante la consulta de La Nueva., que “el municipio está a puertas cerradas y prácticamente no hay recaudación”.

“En este contexto, lo único que podemos hacer es no cobrar intereses sobre las tasas vencidas”, indicó Gonzalo Iparraguirre, secretario de la Agencia de Desarrollo del distrito serrano.

Otros jefes comunales han indicado a La Nueva. que la tasa de Seguridad e Higiene -que es la que se aplica al comercio y la industria- “se autorregula”, por lo que no creen que sea necesario suspender su cobro.

“Como se trata de un porcentaje de la facturación, si el contribuyente declara que no tuvo ingresos paga el mínimo, que son sumas bajas”, se indicó desde el área de Recaudación de un municipio de la zona.

En cuanto a la tasa Vial -la que pagan los productores rurales-, hay unanimidad de criterio: es un sector que sigue trabajando y, a priori, no verá resentidos sus ingresos.

No van a pagan

Lo cierto es que, hasta el momento, los únicos intendentes de la región que dispusieron suspensiones del cobro de tasas fueron los de Coronel Dorrego, Raúl Reyes; de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; y de Villarino, Carlos Bevilacqua.

La medida, en los tres casos, alcanza a los comercios que no han podido abrir durante la cuarentena. Dorrego incorporó además al resto de los negocios, y Pringles a sectores vulnerables y beneficiarios de terrenos fiscales.

Lisandro Matzkin.

“Estas medidas están pensadas para que todos aquellos que no puedan pagar, no paguen -explicó Matzkin-. Alcanzan al 40 o 45% de la población de Pringles; al resto, que sí está en condiciones de pagar, le pedimos que lo sigan haciendo porque es fundamental para sostener el sistema de salud. Si no recaudamos, no podemos sostener el hospital, ni los servicios, ni el mantenimiento de espacios públicos ni el barrido de calles o la seguridad”, explicó.

Los comercios pringlenses cerrados durante la cuarentena estarán eximidos de pagar las tasas de Salubridad, Seguridad e Higiene correspondientes a abril, mayo y junio. Por el mismo período, no pagarán la tasa urbana ni la de Servicios Sanitarios los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, el plan Alimentar, IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) ni las familias asistidas por la dirección de Acción Social.

En cuanto a los vecinos beneficiarios de terrenos fiscales, quedan eximidos del pago del Usufructo Precario por este mes.

Carlos Bevilacqua.

En el caso de Villarino, el intendente Bevilacqua dispuso que la suspensión del pago alcance a las cuotas 2 y 3 de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.

“La exención operará de pleno derecho sin necesidad de trámite alguno por parte del contribuyente”, se informó.

En cuanto a quienes deban actualizar su rubro ante la dirección de Inspección y Habilitaciones para acceder al beneficio, se anunció que “será contemplada su situación cuando se expida esa dependencia”.

Raúl Reyes.

En Coronel Dorrego el intendente Reyes dispuso “la exención de la tasa por Seguridad e Higiene para el comercio del distrito y elevó al Concejo Deliberante el decreto para que sea respaldado mediante ordenanza”, informó la secretaria de Gobierno y Hacienda, Susana Lizarrondo.

La medida prevé eximir del pago, a todo el comercio, de las cuotas bimestrales 2 y 3, que vencían este mes y en junio.

“Es una manera de aliviar la carga tributaria en pos del mantenimiento y sostenimiento del comercio local, que atraviesa una situación complicada originada por el aislamiento social”, explicó Reyes.

Tanto Pringles como Villarino, además, corrieron los vencimientos de las tasas: en el primer distrito, para el 23 de este mes; en el que conduce Bevilacqua, en tanto, la tasa urbana y la vial se abonarán el 30 de abril.

Prórroga y no mucho más

En el resto de los distritos, y en el mejor de los casos, lo que han dispuesto los intendentes es prorrogar el plazo para pagar.

En Patagones -se informó- todos los vencimientos que se produjeron del 20 de marzo al 6 de abril se prorrogaron al 17 de este mes.

“Esto implicó que todos los vencimientos posteriores se hayan corrido a los días siguientes”, Mariana Heredia, directora de la Agencia de Recaudación Municipal de Patagones.

Claudio Diez, secretario de Hacienda de Coronel Suárez, dijo que aún está pendiente una decisión, aunque muchos estiman que se seguirá el mismo camino que en marzo, cuando se dispuso que la tasa Vial de ese mes venciera el 6 de abril y, las urbanas, el 13 de abril.

En Saavedra, en tanto, se resolvió trasladar al 30 de este mes el vencimiento de las tasas por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (urbana), Inspección de Seguridad e Higiene (comercial), Patentes, de Salud y Medio Ambiente, por Servicios Sanitarios, Fondo de Obras Públicas y Ocupación y Uso de Espacios Verdes.

En la misma línea, se prorrogó el pago de planes de pago vigentes, derechos de construcción y cánones.

“Hoy tenemos esto -indicó el intendente Gustavo Notararigo-. Más adelante quizá evaluemos alguna exención puntual”.

Adolfo Alsina avanzó en el mismo sentido: el primer vencimiento de las tasas urbanas y comerciales se aplazó hasta el 20 y, el segundo, para el 27.

“Hemos postergado también los vencimientos de los pagos de las cuotas de planes de vivienda”, se indicó.