"Decidí adquirir un auto y atenderlo acá en Tres Arroyos", contó Rodrigo Perugini

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¿Equipo que gana no se toca? ¡No esta vez!... Inesperadamente, a falta de dos competencias para el fin del ciclo, una de las alianzas más exitosas y competitivas del Estival de Midget 2019/20 llegó (momentáneamente) a su fin.

"La decisión de no alquilarle más el auto a Matías fue mía", nos cuenta Rodrigo Perugini, ganador de la decimosexta fecha de la temporada veraniega inconclusa, sobre su abrupta desvinculación del taller de Matías Salaberry.

Naturalmente, Rodri, de superlativo andar durante las 16 programaciones (aún cuenta con chances matemáticas de pintar el "1"), se encargó de explicar el porqué de la inesperada pero lógica determinación.

"Fueron una conjunción de cosas. Viendo cómo se viene planteando la situación económica del país ante esta pandemia, seguir alquilando un auto por fecha se me iba a poner medio áspero con respecto a lo presupuestario", argumentó.

"A eso sumarle que ahora vivo en Tres Arroyos y que prácticamente no tengo contacto con el auto. En ese sentido, tuvimos un campeonato con mucha suerte en un montón de factores, porque, en esas circunstancias y con Matías (Salaberry) trabajando solo en el taller, las cosas salieron muy bien", agregó.

Esto no significa un adiós a la categoría. Por el contrario, el menor de la dinastía Perugini, apellido que se inició en el Midget con el abuelo Armando y que continuó con papá Leonardo y el tío Flavio, apostará a un proyecto personal y familiar.

"Decidí adquirir un auto (NdR: ex Marcelo Weimann y Martín Bonacci, preparado en su momento por el propio Salaberry) y atenderlo directamente acá en Tres Arroyos. Las últimas 8 fechas directamente iba a la pista y me subía a correr, sin prueba alguna. Y creo yo, por cómo está la categoría, necesito estar con el auto día a día", contó Rodri.

"Es similar al que usé hasta la última fecha, por eso decidí comprarlo. Es un chasis que me gusta y me sienta cómodo. Ya estamos metiéndole mano en algunas cositas que a mi criterio no están bien", agregó el volante Nº138, quien desde ahora trabajará junto a su padre y a Gastón Quintas, ex midgista.

En la explicación de Perugini debemos atender otro punto interesante, trascendental para todos los integrantes del parque, directamente relacionado con el futuro de la actividad.y su posible reanudación.

"Con este parate andá a saber cuándo terminamos el campeonato. Se habla de que con suerte culminará en septiembre u octubre. De ser así, al mes y medio empieza el otro estival. Entonces prefiero terminar el certamen ya con el auto que afrontaré el campeonato que viene, y de paso le sumo dos carreras para pulir cosas", remarcó.