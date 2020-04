La confesión de "Oveja" Hernández: "Lo único que yo no gané en mi carrera fue dinero"

Sergio Hernández habló -entre otros temas- de lo que piensa respecto del futuro tras el coronavirus, de su inciertidumbre de cara a los Juegos Olímpicos como DT de la Selección y de cuánto dinero ganó en su exitosa carrera.

"Un día me dolía la espalda y estaba con miedo de que fuera algo importante. Fui al psicólogo y le conté. Me dijo 'mañana andá al médico porque lo peor es no saber qué tenés'. Y es así. Incluso si es algo malo, lo enfrentás. Yo tengo una frase que uso en los equipos: 'El miedo al sufrimiento es peor que el sufrimiento mismo'. Creo que al problema económico tal vez lo suframos menos de lo que pensamos hoy. Pero hoy la sensación es fea, “¿cómo vuelvo a salir de esta?”, sin tener una respuesta", dijo a Infobae.

"Pero yo creo que, seguramente por ser argentinos -agregó- ya estamos acostumbramos a la supervivencia, tenemos esa resiliencia y cuando se levante la cuarentena, saldremos como caballos, buscaremos el peso, estaremos tan activos que lo superaremos. Y el miedo al virus, si queda, durará lo que deba dudar. Lo que sea, porque todo se olvida. Los uruguayos que cayeron con el avión en la Cordillera sobrevivieron 72 días en la nieve y vos decís, ¿cómo se vuelven a subir a un avión? Y al año se subieron de nuevo… Yo soy del 63, de la camada que fue a Malvinas, hice la colimba, pude haber estado en el frente y tuve amigos que fueron… Y la vida siguió. Y seguirá. Sí, es muy posible que venga un año de mierda. Bueno, lo sobrellevaremos, como tantas otras cosas. Al menos los que podamos. Lo que me mata, me deja sin aire, es la gente que no puede más, que no banca una más. Porque tampoco sé cómo articular para ayudar a los que sufren".

—¿Qué sentiste cuando te enteraste de la suspensión olímpica? ¿Fue un golpe? Porque este año de diferencia puede modificar tus planes, los de Scola y hasta cambiar la realidad del equipo, que venía muy motivado.

—Cuando me enteré, el tema pasó a un segundo plano porque estaba más preocupado por lo que se estaba viviendo, por la salud de todos. No me preocupó pensar en lo deportivo, en Scola o en mí, si vamos a estar o no. Todos saben que mi ciclo terminaba después de Tokio y ahora todo cambia, porque faltan 16 meses. Primero hay que tener en cuenta que a fin de año se termina mi contrato y no hablé con Fabián Borro (NdeR: presidente de la Confederación). La CABB debería renovarme para que esté en el 2021. Y, segundo, como ya dije, a mí me gustaría buscar otra opción, dirigir a un equipo de una liga de alto nivel, porque me siento capacitado.

—¿Qué plazo te ponés para tomar una decisión?

—Es muy temprano para decirlo, veremos cuando salgamos de la cuarentena. Pero, por caso, en noviembre hay ventanas para la Americup y debe haber un entrenador. Tendré que sentarme con Fabián y ver, pero imagino que en mayo o junio debería estar la decisión sobre si continúo o no.

—Pero uno piensa que, luego del subcampeonato mundial, es duro dejar de dirigir a este equipo y más en un Juego Olímpico. ¿Qué tiene que pasar para que no estés?

—Que venga una propuesta interesante de un buen equipo europeo, por ejemplo. Yo podría hacerme el romántico para la nota, te podría decir que los Juegos Olímpicos no se negocian, que la camiseta de la Selección es lo único, pero la realidad es otra. Yo no me pongo el cassette. Tengo claro que no voy a dejar de ir a Tokio por fichar por un equipo normal, como no tengo dudas que la Selección será siempre lo más importante de mi carrera, pero a la vez mantengo el desafío de dirigir afuera y tengo 56 años… ¿Cuánto años de vida útil me quedan? ¿Diez? Y yo gané siempre en pesos. Bien pero en pesos, con un dólar que empezaba a tres pesos y termina la temporada a 20. Lo único que yo no gané en mi carrera fue dinero. Si vos me preguntás si puedo comprarme un departamento en Avenida del Libertador, te digo que no, que vivo en uno de 70 metros cuadrados. Ojo, no me quejo, hay gente que leerá esto y pensará cualquier cosa… Pero (Zeljko) Obradovic gana en un día lo que yo gano en más de un mes. Y fui a la casa de (Sergio) Scariolo… Y yo compito con ellos, ganando y perdiendo, hace 15 años. Dirigí tres Mundiales, estuve en tres Juegos, gané una medalla olímpica, tengo veintipico títulos, soy el técnico más ganador en la historia de la Liga y la Selección… Y también hay un desafío porque yo, con la Selección, ya los viví a todos. Tampoco me hace gracia irme a vivir a Europa, Argentina es mi lugar. Pero me quedan pocos años y tal vez ésta sea mi oportunidad. Yo quiero estar ahí, una vez.