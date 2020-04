"El problema de Argentina no son los políticos y los sindicalistas", dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que, durante muchos años, le hicieron creer que "el problema de la Argentina son los sindicalista y los políticos", cuando "en realidad son los que especulan", en un discurso que pronunciaba esta tarde al encabezar la inauguración del Sanatorio Antártida del Gremio de Camioneros, en el barrio porteño de Caballito.

Fernández destacó además el compromiso demostrado por el sindicalista Hugo Moyano "siempre": cuando "era parte de un trío que manejaba la CGT y se puso a trabajar codo a codo"; durante el gobierno de Néstor Kirchner, "para darle trabajo a los que no tenían y garantizarle a los que sí tenían".

Agregó que "nunca hubiésemos podido salir si Hugo no hubiese asumido el compromiso que asumió" en ese momento, que "es el mismo compromiso que demuestra años después, en el 2020": "Apareció esta pandemia, me llama Hugo y me dice 'yo quiero ayudar, que el sanatorio lo usen todos'. Estoy maravillado de ver lo que es este sanatorio".

En ese plano, el presidente remarcó que "a veces el sindicalismo, como la política, es tan maltratado, tan vapuleado, y hace estas cosas y esto hay que decirlo claramente".

En ese sentido, lo llamó "el inmenso Hugo" para destacar su generosidad, y que es "un dirigente gremial ejemplar", por lo que les pidió a sus hijos Facundo y Pablo que "sean como él".

Por lo tanto, el presidente de la Nación aseguró que "los empresarios no lo quieren [a Hugo Moyano] porque cuida a los suyos".

"El problema de Argentina no son los políticos y los sindicalistas, el problema son los que creen que en la Argentina sobra gente y los que especulan", agregó.

"Después de la pandemia el mundo será otro. Lo que estamos viviendo es tiempo de reflexión que estamos recuperando lo que el pos modernismo nos hizo perder", analizó el presidente.

Por último, Fernández destacó que "la solidaridad es un valor sagrado para el peronismo, queremos recuperarla".

"Tal vez el mundo aprenda lo efímero que es la especulación financiera. Todo es efímero. Las mejores sociedades son las que se ocupan del otro, no las del sálvense quien pueda. Lo tenemos que hacer juntos", remarcó. (La Nueva. y Télam)