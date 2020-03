"Es muy importante para el proyecto de Bella Vista haber pasado de fase" dijo su DT

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Bella Vista venció ayer a Deportivo Villalonga y las cuentas le cerraron perfecto, para avanzar a la segunda fase del Torneo Regional Amateur 2020 en el segundo lugar de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

Los "Gallegos" ganaron los últimos 2 encuentros y se clasificaron, junto con Liniers (juega hoy en Tres Arroyos), a la siguiente ronda del certamen. Para eso, también fue fundamental el triunfo del "Chivo" -ya clasificado- en la fecha pasada ante Deportivo.

"Realmente estaba muy confiado de que íbamos a ganar los 2 partidos, con Villalonga allá fuimos muy superiores pese a la derrota. Con Liniers, que creo que es un equipo de mucha jerarquía, que está a otro nivel, le jugamos de igual a igual. Realmente estábamos bien y tenía mucha confianza de lo que podíamos hacer nosotros. Y tenía realmente, te lo digo sin vueltas, tenía mucha confianza en Liniers. Sabía que iba a poder llevar el partido adelante, por la calidad de jugadores que tiene, por la propuesta de Walter (Carrio) y por el funcionamiento colectivo que tiene, que es muy bueno; no me canso de repetirlo. No tenía dudas de Liniers", admitió el DT de Bella Vista, Sebastián Polla, tras el éxito de ayer en La Loma.

"Estamos muy felices, logramos el objetivo. Ahora dependía de nosotros y no se nos podía escapar de local. Desde el primer minuto teníamos que salir a buscar el triunfo y creo que lo hicimos, la expulsión nos condicionó un poco el juego (Delmastro vio la roja a los 36m.) que estábamos haciendo. Hasta ese momento eramos muy superiores, pero estos chicos demostraron que además de jugar muy bien al fútbol, tienen unas pelotas gigantes", agregó el entrenador.

-Las expulsiones y el primer gol marcaron bien los distintos momentos del juego...

-Sí, seguro. La expulsión de Diego le dio la pelota a ellos, pero no nos crearon muchas situaciones, estuvieron bien parados los chicos atrás. Después 10 contra 10, en igualdad de condiciones, encontramos los espacios y pudimos hacer lo que pretendíamos desde el primer momento.

-¿Hablaron en el descanso que iban a tener que aguantar en el segundo tiempo, porque ellos se jugaban todo?

-La idea era esa, que las segundas pelotas se jueguen en mitad de cancha y que Julio (Arias, el arquero) estuviera atento para las pelotas largas. No podíamos permitirles a ellos disputar una segunda pelota en situación de peligro. Los chicos lo lograron, fue terrible el juego áreo hoy de Joni (Romero) y ni hablar de Piky (Ribes), que estuvo 3 años parado. El otro día jugó 45 minutos y hoy tuvo que salir a jugar de inicial y parece que no hubiera parado nunca de jugar, un animal.

-Con la expulsión, moviste algunas y cosas y hubo jugadores que tuvieron que hacer cosas que no suelen hacer y salió perfecto, ¿eso también habla bien del equipo, no?

-Lo mejor que tiene este equipo es el grupo, el trabajar día a día con ellos y después ver esto me hace sentir orgulloso; dan ganas de venir a trabajar. Es un grupo bárbaro y no tienen problema de cumplir la función que sea en pos del equipo, estoy muy pero muy orgulloso del equipo.

-Imagino que para ustedes como gruopo y también para el club era importante clasificar hoy...

-Sí, es importante. Ahora tendremos que sentarnos con el grupo para ver cuales son los objetivos de ahora en más, porque arranca la Liga. Cómo trataremos de gestionar los minutos, para ser competitivos en los dos frentes, que es la idea del club. Vamos a ir viendo, pero es una alegría enorme y es muy importante para el proyecto de Bella Vista haber pasado de fase.