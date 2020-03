Alquilerium: la plataforma bahiense que quiere pisar fuerte

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

Tirado en la playa, cómodo, el mate y la reposera. De repente, la postal que destila rélax se ve interrumpida por el paso rasante de una moto de agua.

Y usted no puede evitar pensar para sus adentros: ¡cómo me gustaría dar una vuelta! Pero claro. Hay un pequeño detalle: conseguir los 17.000 dólares que puede llegar a costar este vehículo acuático no será fácil.

Y si así fuera, ¿que haría con esa máquina luego de que termina su tiempo de vacaciones? Mantenimiento, ocupar una cochera....en pocas palabras, más gastos.

Pero ¿ y si pudiera usarlo igual? ¿un ratito? ¿evitando pagar tanto y a cambio de un razonable alquiler?

El párrafo anterior reproduce el espíritu de la llamada economía colaborativa: se usa, se alquila, se vuelve a usar....y en el medio, los propietarios del bien logran un ingreso extra, mientras que el usuario vive su experiencia evitando pagar de más.

Todos ganan. El medio ambiente, agradecido, ya que se optimiza el uso de recursos a través de la reutilización.

Un grupo de bahienses aprovechó esta movida --que se espera genere ingresos por 300.000 millones de euros en Europa hacia el año 2025 -- y dio vida a Alquilerium, la primera plataforma de alquiler de bienes en Argentina, que pretende ser el referente de la región latinoamericana en un mercado que tiene todo para crecer.

La nueva empresa pisa fuerte en el dinámico mundo de las startups, un segmento en el que Bahía Blanca tiene amplias ventajas competitivas frente a otras localidades de nuestro país.

“En Europa, la economía colaborativa está muy desarrollada. Tomando esa experiencia, ya que residí cinco años en España, cuando volví a Bahía le dí forma a la idea de Alquilerium".

"Tras conocer a Maxi (Maximiliano Rodríguez, uno de sus socios), titular de una empresa de desarrollo de software, decidimos arrancar sumando a otro amigo (Matías Soulier) que vive en México y trabaja en una empresa de alquileres líder, con quién ya venía hablando del proyecto desde hace un tiempo”, relata Nicolás Elias (foto), socio fundador de la empresa.

Alquilerium ganó el premio Banco Patagonia Emprende, organizado por la entidad financiera y la aceleradora de startups NXTP labs, quedando en el primer lugar entre más de 100 emprendores de todo el país, quienes presentaron sus planes de negocios ante un exigente jurado.

Hace poco fue lanzada en Bahía Blanca, cuenta con unos 100 clientes y 200 productos distintos entre los cuales se cuentan grupos electrógenos, amoladoras, bicicletas, metegoles, mesas de ping-pong y hasta un samba.

En el mes que viene desembarcará en Buenos Aires y cuenta con el apoyo de un importante grupo empresario local.

“Nuestro concepto es que cualquiera puede alquilar lo que tiene. Pero para darle impulso, empezamos trabajando con pymes locales que ya tienen experiencia (como por ejemplo, una reconocida firma bahiense especializada en el alquiler de herramientas para la construcción), pero ya estamos creando instrumentos (contratos digitales y seguros) para que cualquiera pueda rentar sus objetos”, explica.

La plataforma cobra el 15% en concepto de reserva del bien, abonando el saldo quien decide alquilarlo. Se realiza una validación de usuario a través del DNI y la firma de un contrato de alquiler digital.

“Para el caso de las empresas que ya se dedican a esto, se ven beneficiadas porque nosotros nos encargamos del marketing del negocio, de forma que se pueden concentrar en ofrecer un mejor servicio, delegandonos este aspecto".

"Para los particulares, se trata de un ingreso extra, que no viene nada mal por estos días”, aclara Elias.

La charla sigue y este cronista no puede evitar entusiasmarse cuando ve, entre los objetos que se pueden alquilar por la plataforma, la consola Play 4.