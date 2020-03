Las redes sociales, las falsas propuestas de trabajo y el acecho de la trata de personas

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

Una tentadora oferta de trabajo, con buena remuneración y condiciones laborales más que atractivas, puede ser la puerta de entrada a una pesadilla.

Las redes de trata de personas tienen diferentes modalidades para captar a las víctimas, una de ellas es el engaño, fundamentalmente a través de las redes sociales.

En los últimos años, según estadísticas oficiales, se registra un promedio de casi 200 llamadas mensuales a la línea telefónica 145, habilitada a fines de 2015 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para orientar y recibir denuncias por este tipo de delito.

Desde hace tiempo en nuestra ciudad la ONG Bahía Contra la Trata trabaja en el tema sobre dos pilares fundamentales: concientizar y prevenir.

Así lo pone de manifiesto en una serie de publicaciones realizadas recientemente en sus redes sociales, advirtiendo sobre este tipo de maniobras.

“Hace tiempo que estamos trabajando la prevención en lo que es la trata de personas y nos llegan muchos mensajes a la página, tanto de Facebook como Instagram, sobre posibles ofertas laborales sospechosas. Al recibir esos dato, nosotros nos comunicamos de inmediato al 145 y, si nos brindan mayor información, la acercamos a la fiscalía”, sostuvo Florencia Sánchez Chávez, quien se desempeña como voluntaria.

Respecto de los mensajes y consultas de este tipo que reciben, afirmó que “se han contactado con nosotros personas de otras ciudades y provincias”.

La joven agregó que “realmente ocurren estos hechos. No solamente a través de medios gráficos, sino personalmente y en las redes sociales, que hoy es uno de los principales medios de captación”.

“Cuando las personas buscan trabajo generalmente están con mucha ilusión y por ahí en medio de eso brindan información que realmente puede ser utilizada para un fin beneficioso, pero también por quienes buscan captar personas”, continuó.

Signos para sospechar

Florencia se refirió más adelante a algunas características que poseen las publicaciones que buscan captar la atención de las víctimas.

“En lo que es las redes sociales, se debe prestar especial atención a todas las publicaciones que se realizan en los grupos y son efectuadas por perfiles que no tienen demasiados posteos, que son creados recientemente y que no tienen amigos en común, entre otras cosas”.

Respecto a las ofertas laborales, mencionó que es necesario sospechar de aquellas en cuyo contenido no se especifica concretamente y de forma comprobable quién es el empleador o la empresa que la lleva adelante.

“También hay que prestar especial atención cuando tampoco hay datos que permitan contactarnos en forma oficial con esas personas”, explicó la voluntaria, quien se especializa en el monitoreo y análisis de las redes sociales para la ONG.

Agregó que “por lo general se prometen remuneraciones que son muy superiores a las que se ofrecen usualmente. También hay que tomar en cuenta cuando esa plata te la ofrecen de manera inmediata. Estas personas juegan con la situación de vulnerabilidad ante una necesidad”.

Consejos para tener en cuenta

La ONG Bahía Contra la Trata publicó en su cuenta de Facebook una serie de consejos y recomendaciones para tener en cuenta.

"Si sos menor, es fundamental que puedas conversar con un adulto de confianza sobre la oferta laboral".

También recomiendan solicitar la mayor cantidad de información posible sobre la oferta (actividad que te proponen realizar), el empleador y las condiciones de trabajo (el espacio físico y los horarios en que se realizara).

La entidad sostiene que el interesado debe concurrir acompañado a una entrevista, en especial cuando sea en una vivienda particular o en un lugar que no sea una institución, empresa u organismo.

"Informá a alguien de tu entorno familiar o social dónde, cuándo y con quién tendrás la entrevista", indica la publicación.

Agrega que no se debe brindar información personal que no sea estrictamente necesaria para la búsqueda laboral. "No hace falta contestar preguntas sobre tu entorno familiar y social", explica.

"Si te ofrecen un trabajo en otro punto del país o en el exterior, tratá de recabar la mayor cantidad de datos posibles del lugar de destino, direcciones, teléfonos, lugares a los cuales recurrir en caso de necesitar ayuda, números de denuncia, etc", termina diciendo.