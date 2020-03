Alberto Fernández y Cristina Kirchner, comprometidos para terminar con la "desigualdad" de género

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner saludaron hoy a las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y manifestaron su "compromiso" para terminar con la "desigualdad" de género.

"Me enseñaron muchas cosas en el último tiempo. Entre ellas, a no decirles feliz día el 8 de marzo hasta que terminemos con la desigualdad", enfatizó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, el jefe de Estado brindó su "compromiso" para alcanzar "un Estado que trabaje para que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades".

