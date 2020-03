Valeria Lynch regresa para cantar en el Teatro Don Bosco

Tras varios años de ausencia Valeria Lynch regresa a Bahía Blanca presentando su nuevo espectáculo “RompeCabezas”.

Eso será el próximo sábado 14 de marzo, desde las 21.30, en el Teatro Don Bosco.

Los tickets se pueden conseguir en España 185, de lunes a sábado, de 10 a 21. Los valores son los siguientes: Fila 1 a 10 (2.200 pesos), Fila 11 a 22 (2.000), Fila 23 a 31 (1.500) y Pullman (1.000).

Noche de gala

Acompañada por sus músicos y coros, Valeria repasará los grandes éxitos de su extensa trayectoria, aquellas canciones que marcaron un momento en la vida de todos.

Cómo invitado de lujo Mariano Martínez de Attaque 77 la acompañará presentando versiones de clásicos del rock nacional que formaron parte de su exitoso álbum “Extraña Dama del Rock”.

Momento de pura emoción al compartir escenario junto a Los Latinos, invitados de honor, para rendir homenaje a la querida e inolvidable Estela Raval.

Una oportunidad única de disfrutar de Valeria en todo su esplendor en un show de nivel internacional, con una puesta maravillosa de luces, pantalla led y sonido de última generación, en el contexto de cercanía que solo brindan los teatros, permitiendo al espectador ser parte de un encuentro memorable.

Estrategia

Mucho se habló de la posibilidad de que Valeria Lynch cambiara su apellido de Lynch a Ninch. Sin embargo, ella aclaró su postura.

“Sólo se trató de una estrategia por un día para apoyar a una agencia de publicidad homónima. La verdad que estoy tentada. No puedo creer. Increíble lo que pasó. Mis amigos de la agencia Ninch y yo revolucionamos las redes y me prendí en esta idea porque celebro a los jóvenes de espíritu y de alma, los que creen en la creatividad, a talentosos como ellos”, dijo la artista en un video publicado en su cuenta de Twitter.

La intérprete de “Qué ganas de no verte nunca más” y “Mentira”, entre otros, señaló que la movida publicitaria fue para apoyar a la agencia Ninch, que competirá este año por un premio Jerry, el más importante de los que se entrega en el ámbito de la comunicación.

“Les devuelvo el apellido, me quedo con el de siempre, obvio”, concluyó su breve mensaje Valeria Lynch.

La cantante generó una catarata de comentarios y chistes en las redes sociales tras anunciar un supuesto cambio de apellido, porque según ella, había llegado la hora de reinventarse como artista.

“Si lo hizo Madonna, ¿por qué no lo puedo hacer yo? A partir de ahora soy Valeria Ninch, a puro rock”, escribió.

Más tarde amplió: Pasé del rock a la balada, de la balada al rock, del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo, etc, etc, etc. Cambié tantas cosas, ¿por qué no cambiar mi nombre?”.

Finalmente, al final del día, llegó su aclaración y puso fin a las dudas.