Rita Segato: "Comprender la masculinidad es un acto político"

La escritora, antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato trazó vínculos entre los conceptos de masculinidad, poder y prestigio y advirtió que "el orden patriarcal es un orden político".

-Télam: ¿Cómo se está dando el proceso para repensar la masculinidad?

-Segato: Comprender la masculinidad es un acto político indispensable, para los hombres inclusive, que la sufren. Entonces hay que politizar. El orden patriarcal es un orden político. Después se disfraza de moral y religioso. Por debajo de su moralidad y religiosidad está como la primera forma de desigualdad, de diferencia de opresión, de prestigio y poder. Porque hablamos sólo de poder, pero el tema de prestigio en la masculinidad es tan importante, está por debajo, es el subtexto del poder. El hombre tiene poder porque la masculinidad es la posición prestigiosa en la sociedad.

Segato aportó sus propias preguntas a la entrevista, esas que escucha muy seguido y que quiere responder porque "están equivocadas". "La primera es: ¿Pueden los hombres colaborar con el movimiento feminista? La pregunta está equivocada porque somos las mujeres las que estamos ayudando a los hombres. No consigo modificar esa pregunta. La ayuda está yendo en otra dirección", puntualizó.

Y agregó: "Nuestro movimiento tiene 70 años de experiencia acumulada en la producción de un pensamiento teórico-político que llena más estantes que cualquier otra campo de conocimiento de las humanidades y activismo en las calles, con flujos y reflujos. Este es un momento de gran flujo. Son 70 años de acumulación de experiencia. Y eso nos lo muestran nuestras niñas. Está pasando algo que no vimos antes, las nenas le están enseñando a sus mamás, a sus tías. Ese gran movimiento no necesita ayuda de los hombres, lo que necesita es que los hombres se dejen ayudar y comprendan que el mandato de masculinidad los destruye, los daña física y psíquicamente".

"Ese es el mensaje para los hombres: abajo el mandato de masculinidad porque les hace mal. Muchos hombres me paran en la calle y me dicen gracias, me escriben en redes porque es benigno para los hombres desmarcarse, correrse del mandato de masculinidad", señaló.

Además, advirtió que "no es verdad que el feminismo ha modificado las escalas de ingresos y los puestos de poder".

"No hemos tomado los puestos de decisión, excepto por momentos cortos. En la macroeconomía la pobreza es femenina. Las mujeres trabajamos más por menos dinero. Los hombres están más agresivos porque su posición está siendo vulnerada por la economía, por la precarización de la vida y de los vínculos de la sociedad. Es mucho mas amplio, no es la relación hombre-mujer, nos está afectando a todos, todas, todes la precarización económica de la vida, tenemos vidas precarias. Y eso es violentogénico en los espacios conyugales, en la familia", puntualizó.

Y se preguntó: ¿Dónde se rehace el poder que tu patrón te expropia todos los días? Un patrón autoritario, despótico...vuelve a su casa y rescata el poder donde puede, en casa, en su mujer, en sus hijos. Restaura ese mandato, esa posición potente perdida en la calle.

La próxima semana, Segato viajará por una conferencia a Catamarca, la provincia donde fue asesinada Brenda Gordillo, femicidio reconocido por Naim Vera. "El caso es muy particular. El femicida tiene declaraciones antipatriarcales en sus redes sociales. Él se ha presentado como un feminista. Es un tema muy especial verlo transformado rápidamente en aquello que él decía abominar", explicó.

Y agregó: "Necesitamos entender. Es una novedad. Y me gustaría entrevistar al homicida. Ya pasó con una muchacha que en una marcha de mujeres reconoció a su agresor como participante. Y eso tenemos que entenderlo". (Télam)