Una acusada de homicidio fue declarada "no culpable" en el primer juicio por jurados en Río Negro

Una mujer acusada de asesinar a su pareja en junio de 2019 fue declarada "no culpable" por un jurado popular, que llevó adelante en Bariloche el primer juicio bajo esa modalidad en la provincia de Río Negro, informaron hoy fuentes judiciales.

Tras seis horas de deliberación, los 12 miembros del jurado —seis hombres y seis mujeres, entre ellos una médica, un radiólogo, una ama de casa, estudiantes, desempleados y trabajadores en relación de dependencia— declararon "no culpable" a Marta Dina Valle del homicidio agravado por vinculo de su pareja, Fernando Huenqueo,

La mujer, que había llegado al juicio acusada por ese crimen cometido en 23 de junio pasado, por el que podía recibir una pena de prisión perpetua, quedó inmediatamente en libertad por disposición del juez que dirigió el debate, Marcos Burgos.

El debate comenzó el 2 de marzo último en los tribunales de Bariloche y concluyó ayer con el veredicto del jurado popular.

Durante los alegatos del juicio, el fiscal Martin Lozada consideró que había prueba "eficiente y articulada" para declarar a Valle autora de crimen de su pareja y enumeró los testimonios y las pericias que a su criterio sustentaban la acusación.

Por su parte, el defensor particular de la acusada, Hugo Cancino, criticó el operativo desarrollado por el personal policial al momento de concurrir al lugar del crimen tras un llamado al 911 y destacó falencias en la instrucción, entre ellas que no se efectuaron secuestros de otras prendas de vestir mas que las de Valle y no se periciaron huellas del calzado, entre otras.

El hecho ocurrió en una casa de Bariloche, donde se encontraba la víctima, Huenuqueo; Valle y otras dos personas.

Desde el inicio la mujer fue acusada del crimen de su pareja, a pesar de que siempre aseguró que era inocente y que no había sido ella quien lo había apuñalado.

Tras la lectura del veredicto por parte del presidente del jurado, el juez Burgos les agradeció al jurado por el "servicio público inestimable" brindado.

El jurado estuvo integrado por personas de las ciudades de Jacobacci, de Bariloche y de El Bolsón, según informó Luciano Videla, director de Medios del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) rionegrino.

La selección comenzó con un sorteo de la Lotería de entre 1.000 personas, y el jueves de la semana pasada se realizó una audiencia con 30 sorteados, de los cuales se excusaron tres (una madre primeriza y una mujer que conocía a la víctima); tras lo cual, las partes eligieron a los 12 definitivos. (Télam, Diario Río Negro y La Nueva.)