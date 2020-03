Alberto Fernández, sobre el argentino con coronavirus: "No deberíamos alarmarnos, pero sí estar atentos"

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a no "alarmarse" por el primer caso de coronavirus en Argentina, aunque consideró que por la situación hay que "estar atentos".

"No deberíamos alarmarnos. Sí estar atentos", afirmó el jefe de Estado poco después de que el Ministerio de Salud, que lidera Ginés González García, confirmara que un argentino se contagió con el virus durante un viaje por Europa.

El presidente se expresó de esta forma al ser consultado por periodistas acreditados en la Casa Rosada sobre el tema.

"Ginés (González García) está tranquilo. Al paciente lo detectamos con tiempo", señaló Fernández.

Además, el mandatario nacional detalló que el hombre afectado se encuentra en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina de forma "preventiva", ya que no presenta síntomas "definidos" de la enfermedad, que alcanzó a más de 90.000 personas en todo el mundo.

Fernández también sostuvo que el hombre de 43 años regresó al país en primera clase, por lo que no tuvo contacto con la mayoría de los pasajeros del vuelo.

"Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera, no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos; sí estar atentos", señaló el jefe de Estado.

Este martes, el ministro de Salud, junto a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el titular de la cartera sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán González Bernaldo de Quirós, confirmaron en conferencia de prensa el primer caso de coronavirus en el país.

El hombre afectado estuvo de viaje por el norte de Italia, donde se registró un brote de la enfermedad, y regresó el domingo pasado a la Argentina en primera clase en un vuelo de la empresa aérea Alitalia. (NA)

