Coronavirus, calles desiertas y los callejeros, los grandes olvidados

Por Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Siempre contaban con una mano amiga, un tarrito con agua, un plato con las sobras de los restaurantes. Pero con la llegada del coronavirus y la consecuente prohibición de circular, de un día para otro las calles se quedaron prácticamente vacías.

Atentos a esta situación, Francisco Iriarte, que trabaja en la distribuidora Dorrego (DiDo) y su tío Juan Ignacio, decidieron darle forma a un programa de acción destinado a alimentar a los animales callejeros.

"Los primeros comederos los instalamos en la Plaza Rivadavia, que sabemos que hay un importante número de perros que andan por el centro. La idea es poder llegar a los lugares en donde haya cantidad de animales para llevar los platos con bolsas de comida, por eso pedimos a la gente que nos mande mensajes al 291-5272989 para que nos cuente de los diferentes lugares donde se congregan callejeros en Bahía a los que no tenemos acceso o no conocemos", contó Francisco.

Luego de recaudar suficiente información y con lista en mano, revisarán la urgencia de cada lugar para acudir a dejar alimento.

"Me han llamado de lugares que no conocía y otros a decirme que en su cuadra hay siempre un perrito, pero en este último caso cuento con la buena voluntad de los vecinos para que lo alimenten, nosotros queremos apuntar a los lugares donde hay gran cantidad de animales", destacó.

Además de comederos, Francisco deja bolsas de comida para que quien pase y vea los platos vacíos, los pueda recargar.

"La distribuidora es monomarca, vendemos productos de una sola fábrica, pero que tiene varias marcas comerciales. Esta movida la estamos haciendo con tres: Kongo, Voraz y Old Prince. Pero cuando fui a recargar los platos de la plaza Rivadavia ví que de las bolsas que había dejado solo quedaba una de 2 kilos. Se robaron dos bolsas de 20 kilos, tres de 7.5 kilos y seis de 2 kilos. Solidaridad, cero".

Si bien la idea era apostar a la bondad de la gente para que rellenara los platos con la comida que se dejaba ahí, después de la experiencia en la plaza Rivadavia los planes cambiaron.

Para evitar que las bolsas "desaparezcan", Francisco se comprometió a recorrer los lugares y rellenar los platos en persona.

El segundo spot de alimentación se instaló el pasado jueves en la plaza de Villa Mitre.

"La idea de mi tío fue siempre que los animales que no les queda otra que vivir en la calle no sintieran tanto la falta de gente que los alimentaba, ellos no entienden de Coronavirus y tienen hambre, además de otras necesidades".

Según Francisco, no hay que perder el foco de la campaña de cuarentena, por eso ellos armaron esta movida.

"La idea es que la gente que habitualmente se encarga de darles de comer a esos animales, no salga de sus casas, que no circule gente por las plazas. Generalmente tratamos de hacer la movida de donación de alimento con algún proteccionista, pero en este caso no involucramos a nadie porque nosotros como negocio somos los que tenemos autorización para circular por la ciudad. Sabemos que no podremos llegar al cien por cien de los barrios, pero trataremos de cubrir los lugares donde haya más perros para que por lo menos algunos puedan comer una vez por día".