El arquero de Barcelona reconoció que no tiene idea de fútbol

Marc André Ter Stegen, el arquero alemán del Barcelona, admitió que no tiene "ni idea" de fútbol y que sólo mira partidos "en los que juegue algún amigo".

El arquero sorprendió por su desapego con la profesión y hasta reconoció que le cuesta "recordar los apellidos de muchos jugadores".

"Parece raro esto que digo pero es la verdad, tengo mala memoria para los nombres. A los rivales -dijo en una nota con El País-, no los conozco ni sé cómo juegan. Pero después, cuando me ponen el video, me doy cuenta de que sé perfectamente quién es. Recuerdo mejor cómo se mueven en el campo que el nombre del jugador. Es un poco raro, me pasa cuando analizamos a los contrarios”.

Mientras cumple el confinamiento obligatorio decretado en España por la pandemia de coronavirus, el arquero de Barcelona brindó una mirada positiva: “Se puede analizar desde un punto negativo, porque no podemos salir de casa, pero no lo veo así. Es una circunstancia que nos hace valorar mucho más las cosas en las que podemos creer, que son más básicas, pero que, al final, son también las verdaderamente importantes".