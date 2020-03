Es campeona olímpica, se ató a un árbol y entrena en una pileta de dos metros

La nadadora holandesa Sharon van Rouwendaal, campeona olímpica en Río de Janeiro en 10 kilómetros aguas abiertas, demostró su ingenio para no dejar de entrenar a raíz de la pandemia.

¿Qué hizo? Se ató con una cuerda elástica de la cintura a un árbol y se esfuerza dando brazadas en una pileta tipo "pelopincho" de sólo dos metros de diámetro.

"Puedo entrenar durante 45 minutos en total, porque el agua está muy fría", contó Sharon.

There's always a solution, you just have to be creative! 🙈🥶

I could only do 45 minutes in total because the water is very cold...

